Sassuolo, Berardi sarà operato: lesione completa del tendine d'Achille

L'INFORTUNIO

L'attaccante neroverde si è infortunato contro il Verona al rientro in campo dopo un altro stop: impossibile che possa tornare a disposizione della Nazionale

Sassuolo, Berardi va ko: è il tendine d’Achille, addio Europei









© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Brutto infortunio e 2024 già finito per Domenico Berardi. Al 60’ della gara col Verona l’attaccante del Sassuolo, che tornava titolare dopo oltre un mese e mezzo di stop, si è accasciato chiedendo l’intervento dello staff medico. Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti e gli esami strumentali del giorno dopo hanno confermato le sensazioni: lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Il capitano neroverde sarà operato, dovendo dire addio agli Europei della prossima estate.

L'intervento è previsto per la mattinata del 5 marzo, quando l'azzurro verrà sottoposto a intervento chirurgico dal prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna. Berardi a questo punto salterà anche la prima parte della prossima stagione: il calciatore classe '94 tornerà verosimilmente in campo direttamente nel 2025, tra circa 10 mesi.

CARNEVALI: "CONVINTO CHE TORNERA' PIU' FORTE"

"Infortunio Berardi? È una notizia peggiore del risultato per il ragazzo che era appena rientrato e che perderà gli Europei. Conoscendo la forza anche mentale del giocatore sono convinto che rientrerà più forte di prima. Lo aspetta il calcio in generale". Così a 'La Politica nel Pallone', su "Rai GrParlamento, il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali. "Noi non dobbiamo pensare alla sua mancanza - ha aggiunto Carnevali - dovranno dare tutti il massimo".

GLI AUGURI DELL'INTER

IL MESSAGGIO DELLA FIGC

La Figc vicina a Domenico Berardi. Con un post pubblicato sull'account ufficiale Instagram, la Federcalcio esprime il proprio sostegno all'attaccante del Sassuolo che si è infortunato nel corso della sfida di campionato contro il Verona giocata allo stadio 'Bentegodi'. Il post si compone di una foto dell'attaccante calabrese in con la maglia della Nazionale e una frase: "Torna presto"