Sassuolo, Ballardini si presenta: "Fondamentali spirito e atteggiamento"

"Avrei detto di sì solo a questo club, l'obiettivo salvezza è uno stimolo per tutti. Serve la fame di vincere e ci sono ottime basi per far bene"

Sassuolo, primo allenamento per Davide Ballardini







Alla vigilia della gara col Verona, Davide Ballardini si è subito calato nell'ambiente Sassuolo. "Avrei detto di sì solo a questo club - ha spiegato il neo allenatore neroverde -. L'obiettivo salvezza è uno stimolo per tutti". "Per me le cose fondamentali sono lo spirito e l'atteggiamento in campo - ha aggiunto -. Il Sassuolo ha il dovere di avere uno spirito sempre corretto, sempre giusto, poi puoi sbagliare una partita ma l'atteggiamento non va mai sbagliato".

"In due giorni non puoi stravolgere nulla, magari ti concentri su due aspetti, quello difensivo di squadra e quello offensivo di squadra - ha continuato Ballardini -. Dai due concetti in fase offensiva, dai un'idea di come vuoi che la tua squadra difenda ma è chiaro che tutto questo lo migliori col tempo e tutto passa dal rapporto, dal coinvolgimento, dal miglioramento".

Chiamato per rimettere in carreggiata la stagione, Ballardini ha le idee chiare sull'atteggiamento che dovranno avere i suoi giocatori. "I ragazzi non devono essere tranquilli, bisogna comprendere che è un momento difficile - ha spiegato -. Ma nelle difficoltà abbiamo il dovere di tirare fuori il meglio". "In questa professione è anche bello affrontare delle difficoltà enormi e qui ora ci sono delle difficoltà elevate. L'uomo viene messo alla prova, insieme alla squadra, ed è tutto molto stimolante - ha proseguito -. Solo così capisci che persona sei e se c'è qualcosa da migliorare perché il momento lo richiede".

"L'idea che ci siamo fatti è che siamo contenti di avere questo gruppo di ragazzi. Danno delle sensazioni positive, perché c'è serietà, c'è impegno, sono legati tra di loro - ha continuato il nuovo tecnico del Sassuolo -. C'è tanto di buono ma come hanno detto i tifosi ai ragazzi, dopo oltre a questo, alle qualità, bisogna avere una fame, bisogna che il fuoco sia veramente acceso, però ci sono delle basi e delle promesse per me ottime per fare bene".

"I ragazzi non sono stupidi, non li ho conosciuti in modo approfondito in questi due giorni, ma mi sembra di avere a che fare con ragazzi intelligenti e hanno ben chiaro il momento - ha concluso Ballardini -. Quindi se hanno capito il momento e non tirano fuori tutto quello che hanno insieme allora non abbiamo capito qualcosa noi, ma sono certo che abbiano inteso il momento e non possono far altro che legarsi ancora di più e prima delle qualità devono mettere in campo qualcos'altro perché se non lo fai non vai da nessuna parte".