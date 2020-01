Sassuolo, accolto il reclamo: ridotta la squalifica di Berardi

De Zerbi sorride, Domenico Berardi sarà disponibile per la sfida di campionato tra Sassuolo e Torino in programma sabato alle 18. A seguito del reclamo presentato dal club neroverde alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, infatti, è stata ridotta ad una giornata la squalifica per due turni che era stata inflitta all'attaccante per il rosso rimediato subito dopo il fischio finale della sfida col genoa per proteste.