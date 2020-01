Rabbia Sassuolo, De Zerbi: "Scandaloso il rigore per il Genoa e irregolare il 2-1"

RABBIA SASSUOLO

Il Sassuolo non ci sta e dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa esplode la rabbia per gli episodi che hanno portato ai due gol del Grifone: "Ci sono i ragazzi molto arrabbiati - ha detto l'ad neroverde Giovanni Carnevali - Non abbiamo mai criticato nulla degli arbitri, ma le immagini sono chiare, Ho parlato con Obiang e Berardi, ma non c’era neanche bisogno di farlo. Obiang non ha toccato Sanabria, anzi, è stato il contrario. Non c'era assolutamente rigore. Stesso discorso su Berardi, quello di Criscito era un fallo che doveva essere fischiato". Genoa, buona la prima per Nicola: Pandev stende il Sassuolo







































Importantissimo successo per 2-1 del Grifone a Marassi













































"Abbiamo fatto anche buone gare, anche stasera, ci manca quel qualcosa per poter far punti in queste partite - ha proseguito Carnevali - Un rigore come quello dato contro di noi può anche tagliare le gambe". Furioso anche il tecnico De Zerbi: "Il rigore del Genoa è scandaloso, il fallo su Berardi c’era e non è stato fischiato. Così è troppo pesante. Il rigore non esiste, non c’è il contatto". E ancora: "Quando l’arbitro fischia col Var è inutile protestare. Sono andato al ritrovo con Rizzoli e lui chiede a noi allenatori di non protestare e di non far protestare i giocatori e io lo faccio. Ma la partita è stata condizionata da due episodi inesistenti e contrari a quello che ha scelto l'arbitro. Non parlo del gol annullato a Djuricic, ma mi è sembrato abbastanza chirurgico. Oggi Irrati è stato sfortunato - ha aggiunto De Zerbi - mi è sembrato particolarmente sfortunato. Io sono d'accordo e favorevole al Var, ma vorrei capire dove è il contatto Sanabria-Obiang. Se sono così forte nei giudizi è perché non vedo regolarità su Berardi e non vedo contatto su Sanabria".