Sassuolo, Grosso: "Dovevamo fare meglio: tanti possono dare di più"

"In Serie A se non fai prestazioni di livello, fai fatica e lasci dei punti per strada. Avremmo potuto fare molto meglio nel primo tempo, poi siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo commesso degli errori, concedendo delle ripartenze. Nel finale stavamo dominando e avremmo potuto creare l'occasione per vincerla, invece ci siamo fatti del male da soli e abbiamo lasciato dei punti in giro". Questa l'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo il ko col Genoa. "Quando la prestazione non è di livello, ogni giocatore deve fare di più. Non faccio nomi, ma sappiamo che il nostro livello può essere migliore e potevamo fare di più. Quando ci si accorge che non si può vincere, è importante non perdere. Oggi non l'abbiamo fatto. Oggi ci è mancato l'approccio, che non è stato quello che doveva essere. Sotto di un gol nel primo tempo, siamo stati bravi a risalire e siamo rientrati benissimo in campo nella ripresa. Abbiamo pareggiato, abbiamo sfiorato il raddoppio con Thorstvedt e abbiamo fatto la partita. Sembrava tutto avviato verso il pari, ma abbiamo commesso un'ingenuità e abbiamo concesso una ripartenza che ci ha fatto perdere al 92'. Questo è il calcio, l'esperienza ci aiuterà a crescere e migliorarci in un campionato difficile. Ogni punto va conquistato sul campo, oggi si poteva e doveva fare meglio". La chiusura è sulla squadra, molto lunga, vista nel primo tempo: "Tutto è dipeso da un approccio non ottimale e dai tanti duelli persi nei primi venti minuti. Ci hanno messo in difficoltà, poi siamo venuti fuori. Peccato per il ko, potevamo aumentare il nostro gruzzoletto di punti e invece torniamo a casa con una lezione che ci servirà tanto".