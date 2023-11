Sarri e Lazio, un amore destinato al capolinea: "Non so se a fine stagione rimango"

IL PENSIERO VERSO IL PROSSIMO ANNO

L'allenatore ha parlato con il presidente Claudio Lotito e con la squadra dopo il successo con la Fiorentina

"Non so se a fine stagione rimango". A pronunciare queste parole è stato Maurizio Sarri che, come riportato da Il Messaggero, ha messo in dubbio una sua futura permanenza alla Lazio. Che si tratti soltanto di uno sfogo dopo le prestazioni non troppo convincenti in Champions League e campionato oppure di una seria intenzione è tutto da verificare, ciò che si sa che l'allenatore toscano avrebbe riferito questa presa di posizione sia al presidente Claudio Lotito che alla squadra dopo il match vinto con la Fiorentina.

L'allenatore di Figline Valdarno spesso si fa trasportare dalle situazioni, ma in questo caso le intenzioni sembrerebbero serie visto che, nonostante il sorriso ritrovato e il secondo clean sheet in campionato, Sarri ha comunque deciso di comunicare tutto ciò al numero uno dei biancocelesti e ai propri giocatori. Già in passato l'ex tecnico di Napoli e Juventus aveva pensato di avvicinarsi a casa dando vita a un contatto con la Fiorentina come rivelato qualche giorno fa dal papà Amerigo: "Ci fu un contatto con la Fiorentina a metà stagione, dopo l'addio alla Juventus del 2020, ma poi non l'hanno più cercato e lui ha firmato per la Lazio di Lotito".

L'età che avanza e un calcio sempre più concentrato nonché stressante potrebbe spingerlo a non portare a termine il contratto con i laziali fino al 2025, tuttavia ora c'è da pensare al Bologna, vincitore in Coppa Italia contro il Verona e prossimo avversario in campionato. Questo sarà un passaggio importante prima della sfida di ritorno con il Feyenoord e del derby con la Roma, motivo per cui ha fissato un doppio ritiro prima della Stracittadina. Molto del futuro di Sarri passerà quindi dagli incontri di novembre e dai risultati che emergeranno, tuttavia l'idea di lasciare la panchina continuerà a palesarsi nella mente del toscano.