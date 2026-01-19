Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sarri: "Brutta sconfitta, tra Lazio e Como un differenziale tecnico importante"

19 Gen 2026 - 23:38
© Getty Images

© Getty Images

Una brutta sconfitta, netta. Maurizio Sarri mastica amaro dopo il ko della sua Lazio contro il Como: “Prendere gol dopo due minuti contro una squadra come il Como rende la gara dura. Nel primo tempo non abbiamo fatto nemmeno male, ma sono entrati tre volte in area prendendo due gol e un rigore a difesa schierata. Sul 2-0 abbiamo avuto un’occasione per riaprire la partita, poi preso con il terzo gol la partita è finita. Nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa, dopo è finita. Loro hanno grande facilità nel tenere palla e diventa tutto più difficile. Il differenziale tecnico c’era, ma potevamo mascherarlo molto meglio: fa male, è una sconfitta che dà frustrazione. Ci sono stati episodi che hanno indirizzati la gara e non siamo stati bravi a rimetterla in linea. Bisogna azzerare e ripartire, inutile star qui a piangere su questa partita".

Leggi anche

Nico Paz show: il Como travolge la Lazio e mette paura alla Juve nella corsa Champions

Una situazione complicata, un ko pesante che rischia di deprimere ulteriormente l'ambiente biancoceleste: “Dovremmo essere bravi ad andare oltre tutto, sennò si creano sempre alibi. L’arbitraggio, l’ambiente e il mercato sono situazioni che ci sono, ma noi dobbiamo volarci sopra. Roma è un ambiente in cui si parla di più di mercato, sembra che i nostri giocatori siano sempre sul mercato, ma noi dobbiamo diventare più bravi a gestire meglio le situazioni”.

Leggi anche

Fabregas: "Como macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio"

lazio
sarri

Ultimi video

00:56
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU MERCATO PER SITO 19/1 DICH

Conte sul mercato: "Con il club totale sintonia, sanno cosa ci serve"

03:00
Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

01:43
SRV MN OK MOVIOLA LAZIO-COMO 19/1 DEF

La Supermoviola di Lazio-Como: gestione e dubbi, Fabbri rimandato

03:17
SRV RULLO COPPA D'AFRICA: FOLLIA E MERAVIGLIE 19/1 (MUSICATO)

"Paura e delirio a Rabat": il film della finale di Coppa d'Africa

03:04
DICH MAURO SU JUVE DICH

Mauro: "Inter e Napoli sono le squadre migliori, l'Inter è la più forte"

02:52
DICH MAURO SU EVENTO VIALLI DICH

Mauro: "Spettacolo commovente, dovevamo festeggiare Luca anche a Torino"

01:34
SRV MN OK MOVIOLA CREMONESE-VERONA 19/1 OK OK

La Supermoviola di Cremonese-Verona: gestione tranquilla per Arena

01:47
SRV RULLO NAPOLI SULLE SPALLE DI HOJLUND

Il Napoli si aggrappa a Hojlund: "Torno a casa per vincere"

06:12
DICH RAVANELLI SU VIALLI E JUVE DICH

Ravanelli: "Comolli e Spalletti sono le persone giuste, Yildiz è il futuro della Juve"

02:03
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA COPENAGHEN CON CONTE 19/1 SRV

Napoli, Conte contro l'emergenza: "Niente alibi, ma soluzioni"

02:39
DICH PESSOTTO SU VIALLI E JUVE DICH

Pessotto: "Vialli era carisma, personalità e professionalità"

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

05:08
DICH BUFFON SU VIALLI, JUVE E NAZIONALE DICH

Buffon: "Con Spalletti la Juve ha un'identità ben precisa"

02:32
DICH FERRARA SU VIALLI E JUVE DICH

Ferrara: "Il mio ricordo di Vialli sono risate, ironia, autoironia e quell'abbraccio all'Olimpico"

00:56
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU MERCATO PER SITO 19/1 DICH

Conte sul mercato: "Con il club totale sintonia, sanno cosa ci serve"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:38
Sarri: "Brutta sconfitta, tra Lazio e Como un differenziale tecnico importante"
23:31
Como, Paz: "Una delle partite migliori. Europa? Pensiamo solo a fare bene"
20:32
Juve, John Elkann al Teatro Regio per l'evento dedicato a Vialli
20:19
Buffon: "La Juve ha messo un mattoncino per tornare protagonista"
19:12
De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino