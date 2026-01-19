Como, Fabregas: "Como macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio"

Il tecnico spagnolo dopo il successo contro la Lazio: "Stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene"
Giustamente soddisfatto: Cesc Fabregas torna dall'Olimpico con una vittoria pesantissima contro la Lazio, tre gol e tre punti che lanciano il suo Como verso la zona Champions e gli danno la consapevolezza di allenare un gruppo di giocatori capaci di prestazioni di altissimo livello, sotto il profilo tecnico e tattico. Così il tecnico spagnolo a Dazn nel post-partita non nasconde il suo più che legittimo apprezzamento: “Una delle migliori prestazioni? Una grande partita sicuramente. La squadra l’ha interpretata molto bene. I ragazzi interpretano quello che poi alleniamo in settimana. Il mio sogno è che tutti i giocatori siano funzionali, che la mia sia una squadra completa difensivamente e offensivamente. Tanti cambiamenti nell’ultimo periodo, c’è bisogno di tempo. Dobbiamo essere ambiziosi, puntare su giocatori giovani ma avere anche pazienza. Un percorso tosto, stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene”.
Una partita subito indirizzata con il vantaggio immediato: “Primo gol? Sapevamo che loro avrebbero iniziato in questo modo, a Sarri piace iniziare così, lo facevo anche io al Chelsea. Quando si inizia bene bene così, si può perdere un po’ di lucidità, invece la squadra ha lavorato bene nel corso di tutta la partita. Macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio. Lavoriamo tanto, ho un grande staff. Si lavora anche con pressione, la sento. Sono contento a Como, anche quest’estate quando ci sono state delle voci, sono sempre stato molto sereno. La gente crede in noi”.