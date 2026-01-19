Como, Fabregas: "Como macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio"

Giustamente soddisfatto: Cesc Fabregas torna dall'Olimpico con una vittoria pesantissima contro la Lazio, tre gol e tre punti che lanciano il suo Como verso la zona Champions e gli danno la consapevolezza di allenare un gruppo di giocatori capaci di prestazioni di altissimo livello, sotto il profilo tecnico e tattico. Così il tecnico spagnolo a Dazn nel post-partita non nasconde il suo più che legittimo apprezzamento: “Una delle migliori prestazioni? Una grande partita sicuramente. La squadra l’ha interpretata molto bene. I ragazzi interpretano quello che poi alleniamo in settimana. Il mio sogno è che tutti i giocatori siano funzionali, che la mia sia una squadra completa difensivamente e offensivamente. Tanti cambiamenti nell’ultimo periodo, c’è bisogno di tempo. Dobbiamo essere ambiziosi, puntare su giocatori giovani ma avere anche pazienza. Un percorso tosto, stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene”.