Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
COMO

Como, Fabregas: "Como macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio"

Il tecnico spagnolo dopo il successo contro la Lazio: "Stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene"

19 Gen 2026 - 23:29

Giustamente soddisfatto: Cesc Fabregas torna dall'Olimpico con una vittoria pesantissima contro la Lazio, tre gol e tre punti che lanciano il suo Como verso la zona Champions e gli danno la consapevolezza di allenare un gruppo di giocatori capaci di prestazioni di altissimo livello, sotto il profilo tecnico e tattico. Così il tecnico spagnolo a Dazn nel post-partita non nasconde il suo più che legittimo apprezzamento: “Una delle migliori prestazioni? Una grande partita sicuramente. La squadra l’ha interpretata molto bene. I ragazzi interpretano quello che poi alleniamo in settimana. Il mio sogno è che tutti i giocatori siano funzionali, che la mia sia una squadra completa difensivamente e offensivamente. Tanti cambiamenti nell’ultimo periodo, c’è bisogno di tempo. Dobbiamo essere ambiziosi, puntare su giocatori giovani ma avere anche pazienza. Un percorso tosto, stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene”.

Una partita subito indirizzata con il vantaggio immediato: “Primo gol? Sapevamo che loro avrebbero iniziato in questo modo, a Sarri piace iniziare così, lo facevo anche io al Chelsea. Quando si inizia bene bene così, si può perdere un po’ di lucidità, invece la squadra ha lavorato bene nel corso di tutta la partita. Macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio. Lavoriamo tanto, ho un grande staff. Si lavora anche con pressione, la sento. Sono contento a Como, anche quest’estate quando ci sono state delle voci, sono sempre stato molto sereno. La gente crede in noi”.

Leggi anche

Nico Paz show: il Como travolge la Lazio e mette paura alla Juve nella corsa Champions

como
fabregas
lazio
serie a

Ultimi video

00:56
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU MERCATO PER SITO 19/1 DICH

Conte sul mercato: "Con il club totale sintonia, sanno cosa ci serve"

03:00
Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

01:43
SRV MN OK MOVIOLA LAZIO-COMO 19/1 DEF

La Supermoviola di Lazio-Como: gestione e dubbi, Fabbri rimandato

03:17
SRV RULLO COPPA D'AFRICA: FOLLIA E MERAVIGLIE 19/1 (MUSICATO)

"Paura e delirio a Rabat": il film della finale di Coppa d'Africa

03:04
DICH MAURO SU JUVE DICH

Mauro: "Inter e Napoli sono le squadre migliori, l'Inter è la più forte"

02:52
DICH MAURO SU EVENTO VIALLI DICH

Mauro: "Spettacolo commovente, dovevamo festeggiare Luca anche a Torino"

01:34
SRV MN OK MOVIOLA CREMONESE-VERONA 19/1 OK OK

La Supermoviola di Cremonese-Verona: gestione tranquilla per Arena

01:47
SRV RULLO NAPOLI SULLE SPALLE DI HOJLUND

Il Napoli si aggrappa a Hojlund: "Torno a casa per vincere"

06:12
DICH RAVANELLI SU VIALLI E JUVE DICH

Ravanelli: "Comolli e Spalletti sono le persone giuste, Yildiz è il futuro della Juve"

02:03
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA COPENAGHEN CON CONTE 19/1 SRV

Napoli, Conte contro l'emergenza: "Niente alibi, ma soluzioni"

02:39
DICH PESSOTTO SU VIALLI E JUVE DICH

Pessotto: "Vialli era carisma, personalità e professionalità"

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

05:08
DICH BUFFON SU VIALLI, JUVE E NAZIONALE DICH

Buffon: "Con Spalletti la Juve ha un'identità ben precisa"

02:32
DICH FERRARA SU VIALLI E JUVE DICH

Ferrara: "Il mio ricordo di Vialli sono risate, ironia, autoironia e quell'abbraccio all'Olimpico"

00:56
DICH CONTE PRE COPENAGHEN SU MERCATO PER SITO 19/1 DICH

Conte sul mercato: "Con il club totale sintonia, sanno cosa ci serve"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:38
Sarri: "Brutta sconfitta, tra Lazio e Como un differenziale tecnico importante"
23:31
Como, Paz: "Una delle partite migliori. Europa? Pensiamo solo a fare bene"
20:32
Juve, John Elkann al Teatro Regio per l'evento dedicato a Vialli
20:19
Buffon: "La Juve ha messo un mattoncino per tornare protagonista"
19:12
De Laurentiis, cordoglio Napoli per perdita papà De Martino