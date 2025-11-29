Santos, lo sfogo di Neymar: "Nessun essere umano merita di sentirsi dire certe cose"

Nella sfida tra Santos e Sport Recife Neymar è stato il grande protagonista grazie al gol e all'assist che hanno contribuito alla vittoria del Peixe. Il brasiliano, però, è stato al centro di parecchie voci riguardanti la sua condizione fisica, visto che è alle prese con un delicato infortunio al menisco che inizialmente sembrava escluderlo fino al termine della stagione. Ai microfoni di Globoesporte, Neymar ha spiegato così la sua decisione di scendere in campo: "A dire il vero, non va tutto bene. Ma io e i dottori sappiamo qual è la situazione. Non metterò mai a rischio la mia carriera, faccio ciò che è meglio per me". Sui rumors circolati negli ultimi giorni, l'attaccante ha aggiunto: "Sono molto triste e turbato. Nessun essere umano merita di sentirsi dire certe assurdità. Sono cose che fanno male, davvero".