San Siro, Sala: "Non dico più niente, sono sfinito"

Il sindaco di Milano è stato interpellato sulla questione legata alla riqualificazione o all'abbattimento dello stadio San Siro, con conseguente possibilità delle squadre di avere un nuovo stadio di proprietà: "Questa decisione condizionerà il futuro di Milano: non mi sento di dire più niente a nessuno, questa faccenda mi ha sfinito ma so di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione. Non voglio più fare previsioni, sta alla coscienza di ognuno".