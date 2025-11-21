San Siro di Inter e Milan, il nipote di Meazza: "Peccato che lo abbattano"

Se da un lato la privatizzazione era "auspicabile da tempo", dall'altro il progetto di abbattimento lascia l'amaro in bocca a Meazza: "Sarei anche felice se non fosse per il proposito di buttarlo giù: dispiace moltissimo a me e alla mia famiglia, per ciò che lo stadio ha rappresentato per oltre un secolo." Jaselli Meazza comprende le ragioni economiche dei club ("spero ne beneficino"), ma difende l'estetica dell'attuale impianto: "Credo sia lo stadio più bello del mondo. Va rimodernato, certo, ma resta un gioiello. Me lo godrò finché possibile".