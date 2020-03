Serie A: Sampdoria-Verona 2-1, Quagliarella ribalta l'Hellas

SAMPDORIA-VERONA 2-1

ANDREA GHISLANDI

Nel recupero della 26a giornata di Serie A, la Sampdoria batte 2-1 a Marassi in rimonta il Verona e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il primo tempo è di marca Hellas, che passa meritatamente in vantaggio grazie a un'autorete di Audero dopo una conclusione di Zaccagni (32'). I padroni di casa crescono nella ripresa e nel finale la ribaltano con una doppietta di Quagliarella: rasoterra vincente al 77' e rigore all'86'. Quagliarella salva la Samp











































LA PARTITA

La Sampdoria vede le streghe imbrigliata da un buon Verona, poi si sveglia il solito Quagliarella e allontana Ranieri dal terzultimo posto e dallo spettro Serie B. Nel silenzio di Marassi, una doppietta del bomber più forte anche del tempo che passa ribalta lo svantaggio maturato nel primo tempo e condanna alla sconfitta la squadra di Juric, davvero positiva nel primo tempo. L'Hellas, infatti, parte con maggiore convinzione e chiude la prima frazione meritatamente in vantaggio, grazie all'autorere di Audero in tentativo disperato sul tiro da pochi passi di Zaccagni. Con il solito pressing a tutto campo, il Doria viene asfissiato e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Nella ripresa, però, il canovaccio cambia. Ranieri passa anche lui alla difesa a tre e i suoi ragazzi crescono con il passare dei minuti, mettendo alle corde gli scaligeri, che sprecano nella fasi di ripartenza con facili errori di appoggio. Jankto, Depaoli e Tonelli vengono fermati da un grande Silvestri. Ranieri azzecca i cambi (Linetty e Bonazzoli per gli spenti Vieira e Gabbiadini), al contrario di Juric. Perché proprio da una scivolata di Badu nasce il pareggio di Quagliarella, che inizia l'azione e la chiude con un preciso rasoterra su assist di Depaoli. Il Verona, poi, si fa male anche da solo, perché il fallo di Dawidowicz (gomito alto su Ekdal) è tanto inutile quanto ingenuo: l'infrazione sfugge a Valeri, ma non al Var e così Quagliarella ribalta la gara. La Samp, con una gara da recuperare contro l'Inter, lascia a Genoa e Lecce il terzultimo posto. Il Verona getta al vento una ghiotta occasione di avvicinare il Napoli al 6° posto.



LE PAGELLE

Quagliarella 7 - Gara ampiamente insufficiente, poi si sveglia e salva Ranieri. Bello il rasoterra che fulmina Silvestri, freddo dagli 11 metri. Sono 9 in campionato.

Jankto 6,5 - Con la squadra in sofferenza è l'unico che prova tenere in piedi la baracca. Silvestri gli nega la gioia del gol.

Gabbiadini 5 - Pomeriggio da dimenticare per l'attaccante, mai pericoloso e costantemente imbrigliato dai difensori del Verona. Una volta sostituito la Samp rimonta.

De Silvestri 6,5 - Inoperoso nel primo tempo, nella ripresa dice no a Jankto, Depaoli e Tonelli. Incolpevole sui gol subiti.

Zaccagni 6,5 - Propizia l'autorete di Audero con un bell'inserimento alle spalle di Augello ed è l'ultimo ad arrendersi: al 92' mette ancora i brividi al portiere doriano.

Dawidowicz 4 - Macchia una buona prestazione, con 7 minuti da incubo: si perde Quagliarella in occasione dell'1-1 e causa ingenuamente il rigore del sorpasso saltando con il braccio largo sul viso di Ekdal.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-VERONA 2-1

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5,5, Yoshida 6, Tonelli 6, Augello 5,5; Depaoli 6,5, Ekdal 6, Vieira 5 (16' st Linetty 6), Jankto 6,5; Quagliarella 7 (45' st Thorsby sv), Gabbiadini 5 (16' st Bonazzoli 6). A disp.: Seculin, Falcone, Chabot, Barreto, Colley, La Gumina, Maroni, Leris. All.: Ranieri 6

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Rrhamani 6, Gunter 6,5, Dawidowicz 4; Adjapong 5,5, Amrabat 6,5 (42' st Salcedo sv), Pessina 6, Lazovic 6,5; Verre 5,5 (27' st Badu 5,5), Zaccagni 6,5; Di Carmine 5,5 (35' st Pazzini sv). A disp.: Berardi, Radunovic, Stepinski, Eysseric, Bocchetti, Lucas, Dimarco, Kumbulla, Empereur. All.: Juric 6

Arbitro: Valeri

Marcatori: 32' aut. Audero (V), 32' st e 41' st rig. Quagliarella (S)

Ammoniti: Vieira (S), Di Carmine (V), Tonelli (S), Badu (V), Dawidowicz (V), Linetty (S)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Fabio Quagliarella ha segnato sei reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A, dopo che nelle prime 15 di questo campionato aveva messo a segno appena tre gol.

• Quattro delle sette vittorie in questa Serie A della Sampdoria sono arrivate in rimonta, tra cui tutte le ultime tre.

• Tutte le ultime sette reti in Serie A della Sampdoria sono state messe a segno dal 70° minuto di gioco in avanti.

• La Sampdoria ha vinto due delle ultime tre gare di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti nove.

• Terza autorete della Sampdoria in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (tre anche per il Sassuolo).

• Entrambe le autoreti a favore del Verona in questo campionato sono arrivate contro la Sampdoria.

• Tutti gli ultimi otto assist in Serie A di Darko Lazovic, compresi tutti i cinque con il Verona, sono stati serviti a giocatori differenti.

• Presenza numero 460 per Fabio Quagliarella nel massimo campionato, che eguaglia Franco Causio in 27° posizione nella classifica tra i giocatori più presenti in Serie A.

• Con questa sconfitta, il Verona interrompe una striscia di imbattibilità di nove incontri in campionato.