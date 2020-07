Serie A, Sampdoria-Genoa 1-2: Lerager tinge il derby di rossoblù, Grifone a +4 dalla zona retrocessione

SAMPDORIA-GENOA 1-2

Il derby della Lanterna scatena la gioia del Genoa, che non solo batte la Sampdoria per 2-1 ma conquista tre punti pesantissimi per la corsa salvezza: quelli che permettono di mantenere il +4 sul Lecce e anche di raggiungere l'Udinese a 36 punti. Vantaggio Grifone al 22' grazie al rigore di capitan Criscito, Gabbiadini pareggia al 32' e la rete vittoria è firmata al 72' da Lerager su pasticcio di Bereszynski. Doriani a +9 dal terzultimo posto.

LA PARTITA

Un derby anomalo a Marassi, con gli spalti vuoti nonostante la posta in palio sia altissima. E alla fine la vittoria premia la squadra che ne aveva più bisogno, ma anche quella che ci ha creduto di più: il Genoa di Davide Nicola. In avvio la partita è aperta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre: da una parte Thorsby prova a innescare il caldissimo Bonazzoli, dall'altra fraseggiano Iago Falque, Criscito e Pandev. Alla lunga sembra però il Grifone a essere più convinto, più costante in avanti e probabilmente più affamato: Bereszynski rischia su Jagiello, ma poi rimedia in prima persona, i blucerchiati sono comunque costretti nella loro metà campo e pagano al 22'. Ancora una volta è Iago Falque a far partire l'azione e Pandev a provare a concretizzarla, il macedone viene però fermato in area da un pestone di Colley (nell'occasione anche Jagiello viene travolto) e Guida ordina il rigore. A trasformarlo è capitan Criscito, che festeggia alla Batistuta con tanto di dedica a favore di telecamera. La Sampdoria si scuote quindi dal torpore di quello che è comunque uno dei derby più sentiti del Paese, e nel giro di appena dieci minuti il punteggio torna in parità.

Bravo Jankto a trovare Bonazzoli, che viene però chiuso da Criscito, la palla però resta in area e Gabbiadini la scaraventa in rete con un destro in caduta. Il Genoa trema e deve ringraziare Romero, con un salvataggio quasi irreale su bolide di Bonazzoli. E la metà rossoblù di Genova torna a urlare di gioia a tempo scaduto, quando Lerager sfrutta una mischia su punizione e corregge il pallone in rete. Il Var però annulla per fuorigioco, e dopo l'intervallo si deve ripartire da capo. E l'equilibrio resiste anche nella ripresa, dato che il primo squillo è di Gabbiadini (chiuso ancora da un monumentale Romero), ma il Genoa torna a farsi vivo dalle parti di Audero con i soliti Criscito e Pandev. Quindi è Pinamonti a cercare di testa Jagiello, a cui il numero 1 doriano dice di no. La Sampdoria si accende solo a squilli, mentre il Genoa gioca con più continuità anche dopo l'ingresso in campo di Quagliarella. Così Iago Falque e Jagiello vengono chiusi in extremis da Yoshida, poi è Pandev a non riuscire a sfruttare un lancio dell'ex Roma e Torino. La voglia di vincere del Genoa dà i suoi frutti al 72', quando il solito Jagiello infastidisce Bereszynski sulla linea di fondo fino a fargli perdere il pallone. Trova quindi Lerager al centro e la conclusione del danese sul primo palo non lascia scampo a Audero. E per lui arriva anche l'esultanza mimando lo schermo del Var, dopo il gol annullato nel primo tempo. Finale con il cuore in gola per i rossoblù, con Augello che non trova Quagliarella per un nonnulla e Ramirez che regala più di un brivido a Perin. Il Genoa però resiste e la festa è totale. Per il derby, il primo vinto dopo oltre quattro anni, e per una salvezza più vicina.

LE PAGELLE

Lerager 7 - L'uomo del derby. Per il gol decisivo, per la voglia e il coraggio con cui lo cerca e anche per la rabbiosa esultanza. Potrebbe diventare un simbolo.

Gabbiadini 7 - Conferma di essere in un periodo di ottima forma. E che i gol della Sampdoria, ultimamente, sono tutti di pregevolissima fattura.

Romero 7 - Da premiare come se avesse segnato. Perché due suoi salvataggi (in particolare quello su Bonazzoli) hanno il peso di un gol.

Bereszynski 4,5 - La sua controparte in negativo, per la Sampdoria, è il polacco. Che su una palla innocua, e che poteva tramutarsi in un semplice corner, di fatto regala il derby.

Criscito 7,5 - Per il rigore segnato, per il lavoro dietro, per la costanza in avanti. E perché di questa squadra è davvero il leader.

Jankto 7 - Il migliore a centrocampo per i suoi. Peccato che non fosse la partita giusta per riuscire a brillare fino in fondo.

IL TABELLINO

Sampdoria-Genoa 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 4,5, Yoshida 6,5, Colley 5, Augello 6; Linetty 6, Ekdal 5,5 (31' Vieira 5,5), Thorsby 6 (30' st Depaoli 6), Jankto 7; Bonazzoli 6,5 (18' st Quagliarella 6), Gabbiadini 7 (30' st Ramirez 5,5). A disp.: Seculin, Tonelli, Askildsen, Murru, Bertolacci, Chabot, Leris, Maroni. All.: Ranieri 5,5.

Genoa (4-4-2): Perin 6,5; Biraschi 6, Romero 7 (19' st Goldaniga 6,5), Masiello 6 (38' st Zapata sv), Criscito 7,5; Iago Falque 7 (37' st Ankersen sv), Lerager 7, Schone 6, Jagiello 7 (35' st Barreca sv); Pinamonti 5,5 (38' st Favilli sv), Pandev 6,5. A disp.: Ichazo, Marchetti, Behrami, Eriksson, Ghiglione, Rovella, Destro. All.: Nicola.

Arbitro: Guida

Marcatori: 22' rig. Criscito (G), 32' Gabbiadini (S), 27' st Lerager (G)

Ammoniti: Colley, Bereszynski, Vieira, Jankto (S), Lerager, Biraschi (G)

LE STATISTIHCE DI SAMPDORIA-GENOA

-L’ultimo successo del Genoa contro la Sampdoria in Serie A risaliva a maggio 2016 (3-0) con Gian Piero Gasperini in panchina, con doppietta di Suso e gol di Pavoletti.

-Il Genoa ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 38.

-Domenico Criscito ha segnato il suo ottavo rigore in questo campionato, superando il precedente record per un giocatore del Genoa da quando Opta raccoglie questo dato - nel 2005/06 - di Diego Milito nella stagione 2008/09, con sette gol.

-Criscito è il difensore che ha segnato più gol dal dischetto (otto) nei cinque maggiori campionati europei da quando Opta raccoglie questo dato - dal 2006/07 ad oggi.

-La Sampdoria è andata in gol per la settima partita interna consecutiva di campionato: striscia record per i blucerchiati da dicembre 2017 (11 gare in quel caso).

-Manolo Gabbiadini è il quarto giocatore nella storia della Sampdoria in Serie A ad aver segnato sia all'andata che al ritorno nel derby della Lanterna dopo Quagliarella nel 2019/20, Muriel nel 2016/17 e Bruno Mora nel 1959/60.

-Gabbiadini ha segnato gli ultimi due gol della Sampdoria nel derby di campionato.

-Dalla ripresa del campionato, solo Juventus (sette) e Atalanta (cinque) hanno segnato più reti da fuori area del Genoa (tre) in Serie A.

-Solo Lazio e Juventus (13 entrambe) hanno segnato più gol dal dischetto del Genoa (11) nel massimo campionato in corso.

