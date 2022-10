Sampdoria, si attende l'annuncio sul nuovo allenatore

ALLENATORE CERCASI

D'Aversa potrebbe tornare in panchina, ma si candida anche Ranieri: "Leggo, ma non posso rispondere". E spunta De Rossi

© Getty Images In casa Sampdoria al momento di certo c'è solo che Marco Giampaolo non è più l'allenatore, ma nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato anche il nome di chi prenderà il suo posto sulla panchina blucerchiata. La lista dei papabili è abbastanza ristretta e tra i candidati c'è anche Claudio Ranieri, pronto a un ritorno dopo l'esperienza dal 2019 al 2021. "Io con D'Aversa in corsa per la panchina della Sampdoria? E' quello che leggo, ma non posso rispondere concretamente su niente", ha ammesso il tecnico romano.

Come ammesso dallo stesso Ranieri, in corsa c'è anche Roberto D'Aversa, che attualmente è ancora sotto contratto con la Samp e lo sarà sino al 30 giugno, data di scadenza del suo contratto. Proprio il fatto che sia già a libro paga, dà un vantaggio a D'Aversa, visto che la società non può permettersi altre spese supplementari, considerato lo scostamento di bilancio in un momento in cui si è ancora in attesa di un nuovo compratore.

Nelle ultime ore è poi spuntato il nome di Daniele De Rossi, pronto a iniziare la sua carriera da giocatore. Un nome nuovo, desideroso di mettersi in mostra e di portare sul campo gli insegnamenti di Roberto Mancini, del quale l'ex centrocampista della Roma è collaboratore tecnico in Nazionale. Previsti contatti anche con Dejan Stankovic (che ha lasciato la Stella Rossa) e Aurelio Andreazzoli (reduce dalla salvezza con l'Empoli). Tra le righe s'intravvede anche il nome di Beppe Iachini.