Sampdoria, Barnaba: "Costretti ad abbandonare il progetto"

PASSO INDIETRO

"Merlyn Advisors seguirà comunque con la massima attenzione l'evoluzione della situazione"

© Getty Images Merlyn Partners abbandona il tavolo delle trattative per l'acquisizione della Sampdoria. "L'indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il Club, l'indisponibilità delle due principali banche creditrici della Società a considerare un piano di ristrutturazione del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della UC Sampdoria di non procedere con l'abbattimento del capitale sociale per perdite fanno venir meno le condizioni necessarie affinché Merlyn Partners possa investire fino a 50 milioni di euro nella UC Sampdoria e avviare immediatamente un piano industriale e di risanamento finanziario creando i presupposti per il rilancio sportivo del Club", si legge in un comunicato del fondo.

La decisione è stata comunicata da Alessandro Barnaba, co-ceo di Merlyn durante l'assemblea dei soci convocata oggi 5 gennaio 2023, presso la sede della Sampdoria, andata deserta dopo l'ennesima decisione di non presentarsi del socio di maggioranza Sport Spettacolo Holding. "Con grande dispiacere devo constatare che non vi è stato da parte dell'attuale proprietà l'interesse a trovare una soluzione - la spiegazione di Barnaba - che avrebbe permesso a Merlyn di effettuare il salvataggio e il successivo rilancio della Samp. In mancanza delle condizioni necessarie, su cui abbiamo lavorato in queste settimane, prime su tutte l'abbattimento del capitale sociale per perdite e il piano di ristrutturazione del debito, dobbiamo constatare che non ci sono i presupposti per poter sottoscrivere l'aumento di capitale di cui la società necessita e siamo quindi costretti a rinunciare a quella che sarebbe stata un nuova sfida difficile ma di grande fascino e importanza".

"Il nostro progetto avrebbe conferito alla Sampdoria le risorse finanziarie necessarie per riemergere dalla situazione di evidente difficoltà finanziaria nella quale si trova - continua - e continuare a competere in Serie A, garantendole un futuro economicamente sostenibile e avrebbe avviato, grazie alle sinergie con il Lille-Losc, squadra della massima divisione francese e Campione di Francia nella stagione 21/22 posseduta al 99.9% da Merlyn Partners un rilancio anche sotto il profilo sportivo".

Nell'immediato, dunque, il fondo esce dalla corsa per il club blucerchiato, ma rimane alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali cambi di scenario. "Ribadendo quindi il rammarico per l'impossibilità di realizzare il proprio progetto industriale per l'UC Sampdoria, Merlyn Advisors seguirà comunque con la massima attenzione l'evoluzione della situazione - prosegue la nota del fondo di Barnaba -. Qualora si dovessero verificare circostanze favorevoli alla realizzazione di un progetto industriale, certamente diverso per contenuti e condizioni da quello ora declinato, Merlyn potrebbe essere disponibile a considerare un intervento sempre nell'ottica, etica e professionale, di garantire un futuro adeguato alla Società e un ritorno sostenibile dell'investimento".

"E' una situazione complessa, perché ci sono diversi attori e ognuno ha una serie di interessi da proteggere nel senso buono del termine - aveva anticipato Barnaba prima di diramare il comunicato ufficiale -. Non è facile quindi trovare la maniera di metterli tutti quanti insieme e arrivare a una soluzione che possa garantire un futuro alla Sampdoria. Sarebbe veramente un peccato non riuscirci, dopo la vittoria col Sassuolo".