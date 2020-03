Sampdoria, altri 4 giocatori positivi al coronavirus

DOPO GABBIADINI

Si allarga il contagio tra i giocatori della Samp: "L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari - si legge in una nota ufficiale del club blucerchiato - Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova".

Una notizia triste, ma tutto sommato prevedibile, visto lo stretto contatto in cui vivono i calciatori. Il club ha sottolineato di aver già provveduto a mettere in pratica tutte le misure necessarie per il contenimento: "L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club. Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa".