Sampdoria, si attende l'annuncio sul nuovo allenatore

ALLENATORE CERCASI

Contatti con Stankovic, Ranieri l'alternativa. Spunta De Rossi e D'Aversa è ancora sotto contratto

© Getty Images In casa Sampdoria al momento di certo c'è solo che Marco Giampaolo non è più l'allenatore, ma nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato anche il nome di chi prenderà il suo posto sulla panchina blucerchiata. La lista dei papabili è abbastanza ristretta e tra i candidati c'è anche Claudio Ranieri, pronto a un ritorno dopo l'esperienza dal 2019 al 2021. "Io con D'Aversa in corsa per la panchina della Sampdoria? È quello che leggo, ma non posso rispondere concretamente su niente", ha ammesso il tecnico romano. Anche Dejan Stankovic è stato contattato dai blucerchiati, l'ex centrocampista di Inter e Lazio è senza squadra dopo la fine dell'esperienza con la Stella Rossa.

Come ammesso dallo stesso Ranieri, in corsa c'è anche Roberto D'Aversa, che attualmente è ancora sotto contratto con la Samp e lo sarà sino al 30 giugno, data di scadenza del suo contratto. Proprio il fatto che sia già a libro paga, dà un vantaggio a D'Aversa, visto che la società non può permettersi altre spese supplementari, considerato lo scostamento di bilancio in un momento in cui si è ancora in attesa di un nuovo compratore.

Nella rosa dei nomi trapelati nelle ultime ore ci sono anche Daniele De Rossi, Aurelio Andreazzoli (reduce dalla salvezza con l'Empoli) e Beppe Iachini.