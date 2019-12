Samp, Ranieri: "Il tridente della Juve è fortissimo, ma..."

VERSO SAMPDORIA-JUVENTUS

"Penso immediatamente alla gara successiva, il derby è stato bello ma sono stati più belli i tre punti e adesso pensiamo alla Juventus. Il tridente dei bianconeri è fortissimo, la formazione di Sarri ha talmente tanti campioni che chiunque giocherà sarà dura ma noi certamente non ci arrendiamo prima di giocarla". Queste le parole in conferenza stampa di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, alla vigilia della sfida di Marassi contro i bianconeri. "Il campionato è questo - dice ancora -, cercheremo di fare la nostra partita per la nostra classifica. La lotta-salvezza sarà dura sino alla fine perché questo è un campionato particolare, dovremo essere bravi a pensare partita dopo partita. Prometto lavoro, sacrificio, sudore per la maglia, questo posso promettere perché è il mio modo di essere".

"Qualche giorno in più di recupero fisico ci avrebbe fatto comodo perché andremo ad affrontare una squadra composta da campioni e grandissimi atleti ma cercheremo di recuperare al meglio - continua Ranieri -. Ci sarà da correre. Loro sono bravi a trovare il colpo di genio in qualsiasi momento, figuriamoci se non corriamo".



Il tecnico blucerchiato riserva un pensiero anche a Sarri: "E' un allenatore capace: piano piano sta facendo giocare i bianconeri con il suo stile e credo che per loro ci sia un futuro roseo. In questo momento la mia concentrazione è rivolta soltanto a questa partita, poi per il mercato ci sarà tempo e modo per parlarne".