Samp, Ferrero parla dal carcere: "Mi è crollato il mondo addosso"

L'INTERVISTA

L'ex presidente blucerchiato: "Preoccupato per i miei 600 dipendenti, scriverò un libro"

L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, direttamente dalla cella di San Vittore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "A settant`anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo. Sto scrivendo un libro, cambio titolo e finale".

Ferrero ha detto ancora: "Perché mi trovo qui? Sono preoccupato, perché ho seicento dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro. E poi ho un altro grande pensiero. Vorrei sentire i miei figli. E vorrei fare una telefonata anche a Quagliarella".

Infine sul trattamento che sta ricevendo in carcere: "Devo fare i complimenti a chi dirige questa struttura. Sono dei signori, mi hanno trattato bene, fanno ottimamente il loro lavoro, sono soltanto sottopagati". L'ex presidente doriano ha seguito il derby con una piccola tv nella cella di 7 metri quadrati per guardare il derby vinto dal club doriano ("Non ci avrei rinunciato per nulla al mondo" ha detto ai suoi avvocati).