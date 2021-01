Ranieri: "Quaglia-Juve? A lui fa piacere. Sarebbe un premio alla carriera"

PARLA RANIERI

"Quagliarella alla Juve? Sarebbe un grande premio per lui. A prescindere da come andrà a finire la trattativa essere chiamato dalla Juventus a 38 anni gli fa sicuramente piacere. Aspetteremo gli eventi". Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri si è espresso così sul possibile passaggio del suo attaccante in bianconero alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Per quanto riguarda il nostro mercato voglio solo qualcuno idoneo al progetto".

La Samp cercherà di riscattarsi contro i nerazzurri dopo la sconfitta con la Roma: "Tra me e Conte c'è sincerità e amicizia, la sua Inter la vedo con il suo carattere ma noi vogliamo fare una partita importante". Intanto Keita potrebbe tornare titolare: "Sta bene, devo decidere se giocare con una o due punte. Bereszynski ha recuperato ma non è al cento per cento. Giocherà ma non dall'inizio. Silva mi sta dando ottime garanzie, è tornato quello di un tempo".