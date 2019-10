Panchina Samp, scelta entro il weekend: Ranieri il favorito

IL CASTING

In casa Sampdoria continua il casting per scegliere il nuovo tecnico. La rosa dei nomi in lizza è ancora ampia, ma una decisione dovrebbe essere presa nel weekend. Davanti a tutti ci sarebbe Claudio Ranieri, ma in alternativa restano sempre valide anche le piste che portano a Gianni De Biasi e Beppe Iachini. Al momento non si possono escludere nemmeno scelte a sorpresa come Luigi Di Biagio e Rudi Garcia, ma l'impressione ormai è che la corsa sia ristretta ai primi tre candidati.

Il presidente Massimo Ferrero non ha fretta e preferisce piuttosto aspettare qualche giorno in più per valutare con attenzione ogni profilo. I tifosi aspettano, non si sbilanciano ma anche sui social sperano in un accordo con Iachini: "Non spetta a noi intervenire su questi argomenti - spiega Emanuele Vassallo, presidente Federclubs - ma il legame umano con Iachini dopo la cavalcata per la promozione in A è noto, come la sua conoscenza dell'ambiente blucerchiato".