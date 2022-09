Giampaolo: "Milan squadra più forte del campionato. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo"

VERSO SAMPDORIA-MILAN

Il tecnico dei blucerchiati anticipa lo scontro con i rossoneri: "Sarà una partita durissima e dovremo giocare con coraggio"

Zero vittorie nelle prime cinque partite, e una classifica che ha lanciato i primi allarmi in casa Sampdoria: l'ultima sconfitta contro il Verona ha messo ancora più sulle spine Marco Giampaolo. Il gruppo blucerchiato è chiamato all'impresa contro i campioni d'Italia del Milan, e il tecnico non nasconde le difficoltà nella partita da ex: "Dobbiamo giocare da squadra che non deve retrocedere. Dobbiamo essere onesti intellettualmente e capire la situazione. Non dobbiamo smarrire l'entusiasmo e provare ad approcciare le partite nella giusta maniera", ha affermato in conferenza stampa.

Vedi anche Serie A Serie A: Fabbri per Samp-Milan, Santoro arbitra Napoli-Spezia La scorsa giornata la Samp è uscita ridimensionata dal Bentegodi: "Abbiamo commesso sette o otto errori di gestione in momenti chiave, lo sappiamo e ne abbiamo già parlato". Ora il focus però è interamente sullo scontro di sabato: "Il Milan è una squadra forte e consapevole dei propri mezzi. Pareggiare per loro equivale a una sconfitta, sono la squadra più forte del campionato". Il bollettino degli indisponibili, rispetto alla gara contro gli scaligeri, è in miglioramento: "Ferrari recupera come Murillo, Colley non recupera", annuncia Giampaolo, mentre rimane ancora in dubbio l'entità del recupero di Winks. Quagliarella invece, sarà arruolabile. Da smaltire saranno le tossine di una sconfitta inattesa, e il potenziale colpaccio contro il Milan potrebbe, secondo il tecnico blucerchiato, spronare i suoi ragazzi verso la reazione. "La testa è determinante, sì. Può essere anche una questione di responsabilità. Contro una squadra più forte, contro cui non ho niente da perdere, sono più sollevato".