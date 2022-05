Genoa retrocesso, gli ultrà della Samp organizzano il "funerale" del Grifone

ADDIO ALLA SERIE A

Contro la Fiorentina i blucerchiati hanno anche piazzato in curva un crocefisso con lo stemma rossoblù e tanti striscioni

A Genova la rivalità calcistica tra i tifosi della Samp e quelli del Genoa è da sempre molto accesa. E ogni "sventura" dei rivali è sempre l'occasione giusta per inscenare sfottò di ogni genere. Anche un po' macabri. Dopo l'aritmetica retrocessione del Grifone, durante la gara contro la Fiorentina gli ultrà blucerchiati si sono infatti scatenati festeggiando la salvezza e hanno poi inscenando anche un funerale per il Grifone. Genoa in Serie B, tifosi Samp festeggiano

















"E' con immenso rammarico che si annuncia la scomparsa del Genoa, Cricket and Football Club - si legge nel volantino fatto circolare dai supporter della Samp -. Il funerale si svolgerà al termine della partita sotto la sud, con una lunga processione sino a piazza De Ferrari. È gradita la presenza di croci e lumini". Detto, fatto. Durante il match contro la Viola in curva è infatti spuntato un crocefisso con lo stemma del Genoa al centro e a fine partita i supporter blucerchiati si sono radunati per dare il loro "estremo saluto" al Grifone con tanto di bara e processione. Iniziativa che fa il paio con quella organizzata nel 2011 proprio dai cugini rossoblù per la Samp.