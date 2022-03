Festa della Donna, calciatrici della Samp leggono i commenti sessisti sui social

LA DENUNCIA

Iniziativa del club blucerchiato per denunciare il clima di discriminazione che ancora circonda il mondo del calcio femminile

Nel giorno della Festa della Donna, "Sampdoria Women" alza la voce e denuncia il clima di sessismo e di odio che ancora circonda il mondo del calcio femminile soprattutto sui social network. E per farlo si avvale della voce di Veronica Battelani, Melania Martinovic, Elena Pisani e Yoreli Rincón, quattro calciatrici che si sono esposte in prima persona leggendo alcuni commenti discriminatori apparsi sui canali ufficiali blucerchiati e diretti proprio contro le giocatrici. twitter

Un modo diretto e potente per spiegare a tutti cosa significhi davvero giocare a calcio per una donna nel 2022 e quali siano ancora gli stereotipi che animano i sentimenti di odio degli haters nei confronti delle calciatrici e del movimento femminile in genere nello sport.