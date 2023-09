Serie A, Salernitana-Torino 0-3: Radonjic trascina Juric all'Arechi

SALERNITANA-TORINO 0-3

La doppietta del serbo e il gol in apertura di Buongiorno regalano il secondo successo di fila ai piemontesi. Sousa resta a quota 2

Torino scatenato all'Arechi: nella quarta giornata di Serie A, la formazione di Juric batte 3-0 la Salernitana, centrando il secondo successo consecutivo. A garantire la vittoria è un incontenibile Radonjic, autore di una doppietta tra il 41' e il 50', mentre a sbloccare il match è la deviazione da pochi passi di Buongiorno (15') sugli sviluppi di calcio d'angolo. Paulo Sousa incassa un altro ko e resta a soli 2 punti contro i 7 dei piemontesi.

LA PARTITA

Se contro il Genoa era arrivato un successo sofferto e raggiunto solo nel finale, in uno dei posticipi della quarta giornata di Serie A il Torino convince e travolge 3-0 la Salernitana all'Arechi. La formazione di Juric apre il match nel migliore dei modi: al 15', infatti, un rimpallo sugli sviluppi di calcio d'angolo favorisce la deviazione da pochi passi di Buongiorno, che fa 1-0. I padroni di casa faticano a reagire e prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, uno splendido destro a giro di Radonjic dopo un allontanamento non eccellente di Mazzocchi. Prima dell'intervallo, Cabral centra un palo per la formazione di Paulo Sousa, che stravolge la squadra e ad inizio ripresa inserisce Martegani, Tchaouna e Ikwuemesi. I cambi, però, non cambiano il copione del match, anzi: alla prima occasione arriva il 3-0, una deviazione in area di Radonjic che regala al serbo la doppietta. Ci sarebbe anche il tris, ma è decisivo il fuorigioco su assist di Zapata. Con questo 3-0, il Torino sale a 7 punti e aggancia Napoli, Fiorentina e Frosinone, mentre la Salernitana resta a quota 2, ancora senza successi e con una squadra (compreso Dia, presente sugli spalti) tutta da ritrovare.

IL TABELLINO

SALERNITANA-TORINO 0-3

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 5; Lovato 5,5, Gyomber 5 (1' st Ikwuemesi 6), Pirola 5,5; Mazzocchi 5, Legowski 6 (22' st Kastanos 6), Bohinen 5,5 (1' st Martegani 5,5), Bradaric 5,5 (22' st Fazio 5,5); Candreva 6, Cabral 6; Botheim 5 (1' st Tchaouna 5,5). A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Maggiore, Bronn, Sfait. All.: Sousa 5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Schuurs 6,5, Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6 (23' st Soppy 6), Tameze 6, Ricci 6,5 (43' st Gineitis sv), Lazaro 6; Seck 6,5 (33' st Linetty 6), Radonjic 7,5 (33' st Karamoh 6); Zapata 6,5 (43' st Pellegri sv). A disp.: Gemello, Brezzo, Sazonov, Antolini, N'guessan, Sanabria. All.: Juric 7,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 15' Buongiorno, 41' e 5' st Radonjic

Ammoniti: Gyomber (S), Bellanova (T), Schuurs (T), Fazio (S)

Note: recupero 3'+6'

LE STATISTICHE

• Il Torino ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale e segnando in media due gol a partita.

• Per la prima volta nella gestione Sousa, la Salernitana ha perso due gare di fila in Serie A; in generale, non accadeva dallo scorso febbraio (serie di tre).

• La Salernitana ha interrotto una serie di otto gare casalinghe di fila senza sconfitta in Serie A; non perdeva all’Arechi in campionato dal 19 febbraio scorso (0-2 vs Lazio).

• Il Torino ha vinto due gare di fila (vs Genoa e Salernitana) in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo, anche in quel caso mantenendo la porta inviolata in entrambi i successi.

• Nemanja Radonjic ha realizzato la sua prima doppietta nei big-5 campionati europei; inoltre, ha già segnato più gol in questo campionato (tre) che in tutto quello passato (due in 28 presenze).

• Nemanja Radonjic ha segnato per due presenze di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta da dicembre 2019, con il Marsiglia, contro Bordeaux e Metz in Ligue 1.

• Quello di Buongiorno è soltanto il secondo gol segnato dal Torino nel primo quarto d’ora di gioco nel 2023 in Serie A, dopo quello di Karamoh (2’) contro la Juventus il 28 febbraio.

• Alessandro Buongiorno ha segnato il suo secondo gol in Serie A; il precedente è arrivato sempre in trasferta, contro la Sampdoria, il 3 maggio 2023.

• Con l’assist di oggi Raoul Bellanova è tornato a prendere parte ad un gol in Serie A per la prima volta dal 27 febbraio 2022, quando segnò contro il Torino con la maglia del Cagliari.