Salernitana, Pippo Inzaghi sfida il Milan: "Voglio una partita perfetta"

© Getty Images

L'ultima spiaggia per Pippo Inzaghi come allenatore della Salernitana potrebbe paradossalmente essere contro il Milan, squadra con cui ha conquistato il mondo da calciatore. L'ultimo posto in classifica con 8 punti in 16 giornate grida una riscossa che la proprietà, ingaggiando Sabatini come direttore generale, promette almeno sul mercato a gennaio. Prima però c'è il campo e Inzaghi non avrà spazio per i ricordi: "I rossoneri sono la mia vita - ha commentato alla vigilia del match il tecnico -, ma ora voglio una partita perfetta per mettere in difficoltà questo Milan. Siamo pronti".