Salernitana, niente cessione ma sarà Serie A: club nelle mani di un trust

NESSUN ACCORDO

Ugo Marchetti è il nuovo amministratore unico, dovrà cercare acquirenti affidabili nei sei mesi in cui amministrerà la società. Lunedì la risposta Figc

Tempo scaduto in casa Salernitana: la proprietà non ha trovato un acquirente e si affiderà a un trust, una figura terza indipendente che nel giro di sei mesi dovrà impegnarsi a trovare un acquirente affidabile. L'Omnia Service di Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio Claudio e la Morgesten di Marco Mezzaroma, cognato del patron biancoceleste, non hanno infatti i requisiti per restare alla guida del club secondo il regolamento Figc.

Il Consiglio Federale aveva fissato alla mezzanotte del 25 giugno il termine ultimo per la cessione del club, vista la norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria. Scadenza passata senza ricevere offerte congrue o ritenute accettabili.

Alle 22.15 il presidente Lotito ha inviato una Pec alla Figc in cui ha comunicato ufficialmente di non aver trovato accordi per la cessione, affidandosi dunque alla figura del trust che mentre cercherà acquirenti affidabili nei prossimi sei mesi, amministrerà il club granata. I prossimi step saranno verificare la bontà dell'operazione e la trasparenza dei rapporti, ma un primo passo è compiuto.

Verifiche che la Figc porterà avanti nella giornata di lunedì quando si saprà una volta per tutte se la Salernitana farà parte delle 20 squadre della prossima Serie A. Allegata alla documentazione nella mail, riferisce Tuttosalernitana.com, ci sarebbe anche la perizia di un esperto che avrebbe valutato la società attorno ai 50 milioni di euro.

Entro lunedì, poi, la Salernitana dovrà formalizzare l'iscrizione al campionato di serie A: per quella data potrebbero arrivare già le prime indicazioni anche se l'ufficialità dovrà essere ratificata in un Consiglio Federale che si terrà nei primi giorni di luglio. Da quanto si apprende il trust potrebbe anche avere vita breve: Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds United, dopo aver formulato un'offerta per l'acquisizione della Salernitana nei giorni scorsi, sembra intenzionato a trattare anche con il trust che dovrà gestire la cessione dei granata.

In Serie B nel frattempo diversi club avevano seguito con interesse l'evolversi della situazione, facendo pressione per il ripescaggio in Serie A a partire dal Cittadella sconfitto nell'ultima finale playoff. Il Benevento, terz'ultimo nell'ultima Serie A invece, sarebbe pronto a diffidare la stessa Figc per ottenere la riammissione.

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA

In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC.

Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni.