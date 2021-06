Salernitana, futuro incerto in Serie A: si va verso un trust

IL CASO

Lotito ancora non vende e il tempo sta per scadere

Tempo quasi scaduto per la Salernitana e futuro sempre più incerto in Serie A. La società campana, infatti, ha tempo fino a mezzanotte per comunicare la cessione a un nuovo proprietario, ma le trattative sembrano in alto mare. Per questo, a meno di clamorosi colpi di scena da parte di Claudio Lotito, si va verso la creazione di un trust, un soggetto terzo indipendente che avrà sei mesi di tempo per trovare un acquirente.

Lotito ormai non può più aspettare per la norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria. Il club neopromosso in A, infatti, è per metà della Omnia Service di Enrico Lotito, e per l’altro 50 per cento della Morgenstern che fa capo a Marco Mezzaroma, cognato del patron della Lazio. Bisogna vendere e il limite è il quarto grado di parentela.

Al momento la soluzione trust sembra essere l'unica via percorribile nelle prossime ore perché le offerte fin qui arrivate non hanno soddisfatto Lotito e soci. Servirà comunque chiarezza come auspicato dal presidente della Figc Gravina perché entro tre giorni sia Lazio che Salernitana dovranno presentare la loro domanda di iscrizione al campionato di Serie A.