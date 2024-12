Serie B: la Cremonese pareggia a Cittadella, il Catanzaro sorpassa il Palermo

Al Rigamonti va in scena il match tra Brescia e Carrarese, entrambe con gli stessi punti in classifica. Pierpaolo Bisoli fa il suo debutto come nuovo allenatore delle Rondinelle, ma non può sedere in panchina per squalifica: è quindi un esordio particolare, direttamente dalla tribuna. La prima occasione da gol è per gli ospiti: Lezzerini regala palla a Zuelli, che non riesce però ad approfittarne, tirando alto. È l’unico vero squillo di un primo tempo che regala poco spettacolo e che si chiude a reti bianche. Il match resta bloccato anche nella ripresa, dove è però soprattutto la Carrarese a farsi preferire: al 72’ Giovane sfiora il vantaggio con un gran tiro da fuori area, spaventando Lezzerini. Il risultato si sblocca quindi a dieci minuti dal termine, quando a segnare è Schiavi: la rete ospite viene però annullata per fuorigioco. Finisce così 0-0 un match che porta sia il Brescia che la Carrarese a 20 punti.