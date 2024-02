Sabatini fa mea culpa: "Mi scuso con Inzaghi, non l'ho aiutato" 

SALERNITANA

Il dg ammette: "Dovevo subito acquistare dei calciatori, gli auguro la migliore carriera"

Walter Sabatini non delude mai. Tornato alla Salernitana nei mesi scorsi, il dg dei campani ha salutato Filippo Inzaghi a modo suo. Ossia scusandosi per il recentissimo esonero. Esonero arrivato dopo il ko in casa con l'Empoli che ha complicato ulteriormente la rincorsa salvezza dei granata. Adesso toccherà a Fabio Liverani tentare l'impresa, ma sul fronte SuperPippo Sabatini ha fatto mea culpa: "Devo chiedergli scusa, non l'ho aiutato".

Vedi anche Calcio Inter: lieve risentimento al polpaccio per Acerbi: Inzaghi studia i cambi per la Salernitana

Avrei potuto portare a inizio gennaio dei calciatori - ha ammesso il direttore -. Non ho supportato un allenatore in difficoltà, mi scuso profondamente dal punto di vista umano e professionale. Gli auguro tutte le fortune del mondo e una grande carriera". Sabatini si è confermato uomo di calcio e onesto nei confronti di Inzaghi che non potrà sfidare il fratello Simone il prossimo venerdì sera in occasione di Salernitana-Inter.

LIVERANI: "SALERNITANA, LIVERANI: "SERVE AVERE FAME E DIVENTARE SQUADRA"

Insieme a Walter Sabatini ha parlato anche Fabio Liverani, nuovo tecnico dei campani: "Sono qui per la salvezza, inutile fare tabelle - ha detto -. La squadra ha valori individuali medio-alti, ma non c'è un collettivo. Ci serve fame e un pizzico di follia. Incide molto la mentalità. Kastanos è un calciatore di grande qualità".