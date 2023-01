Salernitana, esonerato Davide Nicola

UFFICIALE

Per il tecnico fatale il 2-8 contro l'Atalanta. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Iachini, Semplici, D'Aversa e Di Francesco

© Getty Images La Salernitana ha esonerato Davide Nicola dopo la debacle di ieri contro l'Atalanta, per l'allenatore artefice della miracolosa salvezza dello scorso anno fatale il 2-8 che è anche la quinta sconfitta nelle ultime sette partite. Dalla vittoria di ottobre contro la Lazio la Salernitana ha raccolto solo due pareggi: la classifica oggi dice quintultimo posto anche se con un certo margine di tranquillità sulla zona retrocessione. Il presidente Iervolino sta valutando le opzioni per sostituire Nicola, i nomi sul tavolo sono diversi: Giuseppe Iachini, Leonardo Semplici, Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco.

L'allenatore piemontese era arrivato sulla panchina dei campani nel febbraio 2022 per sostituire Colantuono. Nonostante il meno otto dal quartultimo posto, grazie a un finale di campionato di altissimo livello era riuscito a condurre alla salvezza i granata all'ultima giornata. Quest'anno l'obiettivo della società era ovviamente confermare la categoria ma cercando di fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della classifica.

IL SALUTO DI NICOLA



IL COMUNICATO

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".