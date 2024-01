Furia Salernitana, Inzaghi non parla ci pensa l'ad Milan: "Ci sentiamo penalizzati, chiederemo spiegazioni"

LE PROTESTE

L'amministratore delegato granata: "Mister Inzaghi è molto arrabbiato, prima dell'espulsione di Maggiore manca un rosso per Gatti"

© Da video La Salernitana è stata sconfitta 1-2 in rimonta dalla Juventus perdendo nei minuti finali per il gol di Vlahovic dopo aver passato il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Maggiore. La direzione di gara dell'arbitro Guida non è andata giù ai campani e se il tecnico Pippo Inzaghi non ha parlato nel dopopartita, a difendere i colori granata ci ha pensato l'ad Maurizio Milan: "Siamo soddisfatti per la prestazione e mister Inzaghi è molto arrabbiato per degli episodi arbitrali molto dubbi. Sull'espulsione di Maggiore c'era un fallo clamoroso poco prima, poi manca l'espulsione per Gatti. Ci sentiamo molto penalizzati e siamo mortificati come il nostro pubblico. Chiederemo spiegazioni ai tavoli giusti".

"Prima del fallo di Maggiore c'è stato un intervento su Simy non sanzionato, poi per quanto riguarda Gatti manca una espulsione. Non solo, c'è stato anche un atteggiamento viziato anche nei richiami a Costil. Ora dobbiamo lasciare sbollire rabbia e amarezza - ha proseguito Milan a DAZN -. Ci prenderemo il giusto tempo, è la prima volta che l'allenatore non si presenta a commentare".

La Salernitana deve puntare a una grande rimonta nel girone di ritorno per puntare alla salvezza, con l'aiuto del ritorno di Sabatini: "Il ritorno del direttore è importante, abbiamo tutti in mente la cavalcata salvezza. Sta lavorando molto per rafforzare la squadra e ci auspichiamo di raccogliere i frutti il prima possibile. Noi crediamo molto alla salvezza e i ragazzi sono usciti tra gli applausi. La classifica è corta e le partite sono tante".