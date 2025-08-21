Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Canottieri Casale, 'orgogliosi di Sara'

21 Ago 2025 - 19:11
© IPA

© IPA

"Sara ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore indiscusso nel panorama del tennis mondiale, continuando a sorprenderci anche in questo nuovo format del torneo di doppio misto agli Us Open e portando, ancora una volta, lustro al nostro club e all'intera comunità". Così, Giuliano Cecchini, presidente Canottieri Casale (Alessandria), dopo la vittoria della tennista bolognese, tesserata dal 2020 per la società monferrina. "Siamo immensamente orgogliosi di lei che, insieme ad Andrea Vavassori, ha bissato il successo Slam dello scorso anno. La sua forza, la sua determinazione e la sua intelligenza tattica - prosegue Cecchini - ricordata anche dalla polacca Swiatek, avversaria della finale insieme al norvegese Ruud, sono una fonte d'ispirazione per tutti i nostri giovani atleti e un promemoria che con il duro lavoro e la convinzione si possano raggiungere i traguardi più alti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:11
Tennis: Canottieri Casale, 'orgogliosi di Sara'
18:37
Rinascita Volley Lagonegro si prepara al campionato di A2
17:29
HERO UCI Marathon World Cup, meno di un mese alla tappa finale
16:55
MotoGP, Marc Marquez: "Qui parto da zero come tutti. Nono titolo? Non lo vedo vicino"
16:41
Cresce il GP Caffè Borbone: tra Faenza e Brisighella la sfida “nazionale” tra i migliori ciclisti Juniores d’Italia