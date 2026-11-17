L'operazione si inserisce in una strategia societaria ben più ampia. Già lo scorso giugno l'ex Pallone d'Oro era entrato nella compagine societaria del Ravenna in qualità di socio di minoranza: un progetto ambizioso, voluto dal presidente Ignazio Cipriani, che fonde campo, marketing e respiro internazionale per accrescere l'appeal del club e attirare nuovi capitali. E la parentesi agonistica del brasiliano potrebbe non essersi chiusa domenica, come lasciato intendere dallo stesso interessato al triplice fischio: “Se il presidente mi chiama, torno”.