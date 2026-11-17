Ravenna in delirio per Ronaldinho, inchino alla Curva e in campo per 45': "Non so se è l'ultima"
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Un rientro atteso più di un decennio e una divisa entrata istantaneamente nella leggenda del club. A distanza di giorni dal suo debutto con il Ravenna, Ronaldinho continua a monopolizzare l'attenzione mediatica: dopo essere tornato a disputare un match ufficiale domenica scorsa — rimanendo in campo per un intero tempo nella vittoria per 2-0 contro il Forlì — la sua casacca numero 10, indossata e firmata per l'occasione, è stata messa all'asta.
L'iniziativa, lanciata dalla stessa società romagnola su un portale dedicato ai cimeli sportivi, parte già da una quotazione importante: la base d'asta si aggira attorno ai 17mila real brasiliani (oltre 2.700 euro). Con ancora nove giorni a disposizione per presentare rilanci, il valore di questo pezzo unico sembra destinato a lievitare ulteriormente.
D'altronde, l'evento segna una data storica. L'ultima apparizione ufficiale del Gaucho risaliva infatti al lontano 26 settembre 2015, ai tempi del Fluminense, in un 2-0 inflitto al Goiás. Contro il Forlì, undici anni dopo, Ronaldinho non si è limitato a una semplice passerella di circostanza: nei 45 minuti giocati ha lasciato il segno partecipando attivamente all'azione che ha sbloccato il risultato, contribuendo in modo concreto al successo.
L'operazione si inserisce in una strategia societaria ben più ampia. Già lo scorso giugno l'ex Pallone d'Oro era entrato nella compagine societaria del Ravenna in qualità di socio di minoranza: un progetto ambizioso, voluto dal presidente Ignazio Cipriani, che fonde campo, marketing e respiro internazionale per accrescere l'appeal del club e attirare nuovi capitali. E la parentesi agonistica del brasiliano potrebbe non essersi chiusa domenica, come lasciato intendere dallo stesso interessato al triplice fischio: “Se il presidente mi chiama, torno”.
Mentre la maglia del fuoriclasse fa gola ai collezionisti di tutto il mondo, la squadra resta concentrata sull'obiettivo sportivo della promozione. Dopo 14 giornate, il Ravenna occupa la seconda posizione nel Girone B a quota 32 punti, inseguendo a sei lunghezze la capolista Spezia (38). La strada è ancora lunga — il torneo si articola su 38 turni e solo la prima classificate stacca il pass diretto — e la società giallorossa, dopo aver riscritto la storia con un'icona mondiale, punta a farlo anche sul rettangolo verde.
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