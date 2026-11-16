RITORNO DA URLO

Ronaldinho, il fratello-agente: "Ancora in campo con il Ravenna? Perché no. E quando smetterà davvero..."

"Non poteva finire così la carriera di uno dei giocatori più forti di sempre", ha detto a 'La Stampa'

16 Nov 2026 - 09:47
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"Io l’ho sempre saputo che prima o poi sarebbe tornato a giocare, a farlo per davvero". A parlare è Roberto de Assis Moreira, fratello e agente di Ronaldinho. Una domenica da urlo quella del 46enne brasiliano: Ravenna (e non solo) è impazzita per il suo ritorno in campo a 11 anni dal ritiro. I colpi e la classe sono innati e non sentono il passare degli anni. "Non poteva finire così la carriera di uno dei giocatori più forti di sempre - ha detto in un'intervista a 'La Stampa' - Una sola cosa mi ha stupito: il fatto che abbia aspettato così tanto. Ecco, persino io a un certo punto stavo quasi per ricredermi, ha 46 anni e non sono pochi. Ma lui è unico e lo ha dimostrato ancora una volta". E adesso? Giocherà ancora a Ravenna? "Penso proprio che questa non sarà la sua unica partita in questa bellissima piazza. Quando mio fratello deciderà di dire basta davvero allora sì che troveremo il modo migliore per salutare i tifosi". Un'idea, il fratello-agente ce l'ha già: "Non una partita d'addio ma tante, in Brasile, in Europa, in Asia e in tutto il mondo".

Ravenna in delirio per Ronaldinho, inchino alla Curva e in campo per 45': "Non so se è l'ultima"

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