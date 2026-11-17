Attraverso i propri profili social, la Juventus ha mostrato i miglioramenti di Kenan Yildiz nel suo lungo percorso di recupero dall'infortunio. "Un passo alla volta, Kenan" è il messaggio a corredo di un video in cui si vede il fantasista al lavoro alla Continassa con il pallone tra i piedi. Il classe 2005 è fermo ai box dallo scorso 23 agosto, quando a Frosinone si procurò una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto all'intervento chirurgico. "Torno a dicembre" ha recentemente dichiarato Yildiz, con il tecnico Spalletti e tutta la Juve che attendono il suo rientro a disposizione.