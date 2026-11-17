Gerard Pique ha commentato la squalifica inflitta a Jesus Owono per l'uscita che ha causato la morte di Jesus de Miguel. L'ex difensore del Barcellona è azionista dell'Andorra, la squadra per cui gioca il portiere squalificato, si è espresso contro le 12 giornate di stop per l'estremo difensore: "Cosa viene punito, l'atto o le sue conseguenze?", si domanda lo spagnolo in u video nei social. "Credo che la punizione dovrebbe concentrarsi sull'azione, non sulle conseguenze". Poi Pique ha aggiunto: "Nessuna squalifica permetterà a Demi di tornare. È chiaro che questa situazione ha avuto un impatto considerevole, non solo sul calcio spagnolo, ma in tutto il mondo. È qualcosa di inspiegabile, senza precedenti nella storia del calcio. Perché è successo? Giocatori, ex giocatori, allenatori, portieri… tutti parlano di un incidente. Sono convinto che la pena massima inflitta a Jesús per questo gesto sia ingiusta, perché non è in alcun modo responsabile di quanto accaduto. Insomma, la squalifica di 12 giornate inflitta a Jesús Owono sembra un modo per farlo pagare per conseguenze di cui non è responsabile. Spesso gli esseri umani hanno bisogno di trovare qualcuno da incolpare, perché altrimenti non capiscono perché certi eventi accadono su un campo sportivo. È un incidente. Credo che infliggere a Jesús la pena massima sia ingiusto, perché non è responsabile di quanto accaduto", ha concluso Piqué.