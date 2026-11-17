"Forza ragazzi. Nonostante la delusione per l'eliminazione, la strada è quella giusta. Complimenti ai giovani", queste le parole condivise sui social da Roberto Mancini dopo il mancato passaggio ai quarti di finale di Nations League. Il ct vuole mantenere il morale del gruppo alto anche dopo il brutto passo falso contro il Belgio. Lo stesso atteggiamento che il Mancio aveva tenuto dopo la prima sconfitta all'Olimpico contro i Diavoli Rossi. Il percorso che aspetta gli azzurri è ancora lungo e tortuoso ma, almeno, qualcosa si è iniziato a costruire: "A marzo saremo più forti", le parole di chiusura di Mancini che da appuntamento a tutti per le qualificazioni al prossimo Europeo, al via tra 4 mesi.