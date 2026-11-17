La risposta del Brasile di Ancelotti, anche se con una Nazionale molto inferiore, non si fa attendere. Dopo tutte le polemiche innescate dal ko col Giappone che avevano messo in discussione il tecnico italiano, la Seleção ha travolto 7-0 Singapore, formazione numero 148 del ranking Fifa. Grande protagonista della partita è stato l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior, autore di una tripletta in appena 12 minuti nel primo tempo. Nella ripresa il Brasile ha arrotondato ulteriormente il risultato grazie alle reti di Estevao e Rayan, oltre a un'autorete che ha fissato il punteggio sul definitivo 7-0.