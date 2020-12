Zaniolo: "Torno ad aprile, ci sarò agli Europei. Non ho motivo di andarmene dalla Roma"

L'INTERVISTA

Dopo un brutto 2020 contrassegnato da due gravi infortuni al ginocchio, Nicolò Zaniolo sogna un 2021 ben diverso: "Sto lavorando bene, non ho fretta di rientrare: ho una carriera davanti,non bisogna forzare, è in ballo la carriera. Dovrei tornare in campo al massimo ad aprile, in tempo per gli Europei". Sul suo futuro: "A Roma sto benissimo, squadra e società importante. Sono amato dai tifosi, io li amo e il club mi sostiene: non c'è motivo per cambiare aria". Getty Images

Sugli infortuni: "Il primo è stato meno pesante perché, con il successivo lockdown, ho perso poche partite. Mi curavo mentre il campionato era fermo. Il secondo è stata una mazzata forte. Ogni giorno vengo a Trigoria per lavorare, pian piano aumenterò i carichi sulle gambe e, quando la mia testa sarà pronta, rientrerò".

Il centrocampista giallorosso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, continua: "Non ci manca niente per vincere lo scudetto, la squadra c'è. Ce la metteremo tutta per fare il massimo, poi il campionato è lungo, ci sono possono essere episodi durante il percorso non si sa mai". Tanti complimenti per Fonseca: "Molto bravo e preparato, ti dice le cose in faccia che siano positive e negative: lo apprezzo. Penso sia un grande allenatore".

Nessun rancore verso l'Inter, che lo aveva ceduto nell'ambito dell'operazione Nainggolan: "Penso abbiano bisogno sempre di giocatori pronti e formati, magari in quel momento non lo ero. Scelte loro. Io li ringrazio perché mi hanno fatto arrivare in una città splendida e in una squadra come questa".

Infine, discorso Nazionale: "La prima volta che fui convocato da Mancini pensai fosse un errore, ero Under 20 o Under 21 al massimo. Invece poi arrivò la chiamata e scoppiai in lacrime. L'Europeo 2020 è stato posticipato, resta un traguardo per me".