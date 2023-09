Totti: "Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì, il prossimo anno potrei già esserci"

PARLA TOTTI

Il Pupone: "Con Lukaku e Dybala la Roma deve andare in Champions"

© Getty Images A margine dell''Italian Padel Award, Francesco Totti apre le porte a un suo ritorno alla Roma. "Mourinho mi vuole? Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una stronzata - ha spiegato l'ex capitano - Mourinho ha detto una cosa... Aspettiamo e vediamo". Alla domanda se l'anno prossimo tornebbe alla Roma: "Il prossimo anno può darsi che già ci sarò". I tifosi sognano con la coppia Lukaku-Dybala: "Ancora non l'abbiamo vista, non hanno mai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Se può arrivare in Champions? Deve, per come è partita un po' meno ma è ancora lungo il campionato".

Sulla sua maglia numero 10. "Levando Paulo Dybala, che merita un numero del genere, non lo darei ad un ragazzo che resta per 2-3 o 4 anni, tanto per, non mi sembra corretto. Ma non nei miei confronti, ma per la rappresentanza."

