Totti: "Lukaku-Dybala coppia-show ma lo scudetto andrà alla Juve"

L'INTERVISTA

La bandiera giallorossa ha commentato i grandi temi legati alla stagione appena iniziata

"Lukaku è un grande acquisto, ha un potenziale enorme e fa la differenza. Spero che con Dybala possa trovare subito una sintonia, ma un giocatore non può fare una squadra. Per centrare gli obiettivi serve un organico completo". Così Francesco Totti, ex capitano della Roma, intervenendo a RadioTv Serie A. "Roma da scudetto? Non è attrezzata per poterlo vincere, ci sono squadre più forti in questo momento - ha aggiunto -. L'obiettivo deve essere tornare in Champions perché merita di giocare in quei palcoscenici".

Tra le squadre candidate alla vittoria in Serie A ha poi individuato nella Juventus la favorita "perché non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare e questo non è poco". E se di Mourinho ha detto "è l'arma in più della Roma", parlando della 10 e di Dybala ha spiegato: "Io non sono il proprietario di quella maglia, ma il prossimo numero 10 deve saper portare rispetto alla società e ai tifosi. Paulo non me l'ha mai chiesta". Infine l'in bocca al lupo a Spalletti, nuovo ct dell'Italia: "Sicuramente farà grande la Nazionale, vedremo delle belle partite".