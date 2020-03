Totti: "Il campionato non riprenderà, sarà un bel casino"

LA PREVISIONE

Francesco Totti, in videochiamata Instagram con Luca Toni, è pessimista sulla ripresa del campionato 2019/20: "Secondo me qualche limitazione (parla del decreto governativo per il coronavirus, ndr) verrà tolta il 3 o 4 maggio ma il campionato non riprenderà. Sarà un bel casino anche perché Fifa e Federazione dovranno uscire allo scoperto".

Poi l'ex capitano giallorosso ha scherzato su un possibile ritorno in campo: "Se mi chiama la Roma? Rigioco, certo!". Toni gli chiede se ha nostalgia e Totti non riesce a nascondersi: "Beh, hai nominato la Roma. Per un attimo mi hai fatto veramente tremare".