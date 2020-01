Totti: "Ero ingombrante come dirigente. Tornare alla Roma? Mai dire mai"

Nel corso di un’intervista a “Linea Diletta”, Francesco Totti lancia una frecciata all'attuale proprietà della Roma. “Il dirigente non me l’hanno fatto fare perché ero ingombrante. Tornare alla Roma con una altro ruolo e con un’altra proprietà? Mai dire mai! - ha spiegato l'ex capitano giallorosso ai microfoni di Dazn - L’amore della gente nei miei confronti non me lo sono mai spiegato del tutto".