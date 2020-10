Smalling atterra a Roma: "Ho lottato per tornare qui"

IL RITORNO

Chris Smalling è sbarcato all'aeroporto privato di Ciampino accompagnato dai suoi due agenti che hanno seguito tutta la complicata trattativa con il Manchester United insieme ai vari intermediari. Il difensore inglese è apparso felice e anche emozionato. Prima di uscire dall'aeroporto ha indossato una tuta della Roma per salutare i cinquanta tifosi presenti che lo hanno accolto con numerosi cori, mostrandogli tutto l'entusiasmo per il suo ritorno nella Capitale: "Ho lottato per essere qui" ha dichiarato il difensore inglese.

"È un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia di tornare e il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra.

Il calore dei tifosi non è mancato sin dall'arrivo questo pomeriggio a Ciampino: "Mi sono venuti i brividi - ammette - ho sentito il loro amore appena ho messo piede in campo e poi è cresciuto sempre di più. Un po’ di volte ho visto giocatori arrivati in un nuovo club essere accolti da tanti tifosi, ma non pensavo che sarebbe mai successo anche a me. Aver ricevuto tutto questo mi fa venire ancora più voglia di ricambiarlo dando il massimo".

"Penso che sarò più che pronto per il match col Benevento. Ovviamente non mi sono allenato insieme alla squadra a Manchester ma mi sono mantenuto in forma. Ho fatto doppie sedute da subito e mi sento molto in forma. Credo che questo periodo di tempo mi darà modo di riprendere confidenza con la squadra ed essere pronto per la prossima partita e a disposizione dell’allenatore”.

"L'obiettivo a lungo termine, invece, è quello di conquistare un trofeo: Uno dei miei primi obiettivi era quello di legarmi alla Roma a lungo. Ora diventa quello di vincere un trofeo. Era questo l’obiettivo che mi era già stato indicato quando sono arrivato per la prima volta e credo che sia il giusto spirito per il Club. Questa è una grande squadra, ma è troppo tempo che non vince un trofeo. Sarà uno dei miei obiettivi e sono sicuro che lo sarà per tutta la squadra in questa stagione, per ripagare i tifosi e farli esultare".