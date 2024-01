Serie A: Roma-Atalanta 1-1, Dybala risponde a Koopmeiners

ROMA-ATALANTA 1-1

Dea avanti con un colpo di testa dell'olandese e pareggio su rigore dell'argentino. Alle due squadre manca il guizzo vincente per portarsi a ridosso del 4° posto. Espulso Mourinho

Nell'ultima gara della 19a giornata di Serie A, Roma e Atalanta pareggiano 1-1 e sprecano entrambe la ghiotta occasione di portarsi a ridosso del quarto posto occupato dalla Fiorentina a quota 33 punti: la Dea va a -3, i giallorossi a -4. Bergamaschi subito avanti dopo 8' grazie a un colpo di testa di Koopmeiners su preciso assist di Miranchuk. La Roma reagisce, l'Atalanta spreca il 2-0 con De Ketelaere e al 39' Dybala firma il pareggio su rigore assegnato per un fallo di Ruggeri su Karsdorp. Nella ripresa Carnesecchi evita l'autogol di Holm ed è attento su Dybala. Mourinho, espulso nel recupero per proteste, non sarà in panchina a San Siro contro il Milan.

LA PARTITA

Un punto a testa che alla fine fa sorridere la Fiorentina. Roma e Atalanta danno vita a un bella gara, se la giocano a viso aperto ma non riescono a trovare il guizzo vincente per portarsi a ridosso del quarto posto. Per numero di occasioni create a recriminare maggiormente sono i giallorossi (superati dalla Lazio in classifica a pochi giorni dal derby di Coppa), ma anche l'Atalanta può rammaricarsi per non aver saputo difendere il vantaggio e aver sprecato il pallone del 2-0 a metà tempo che probabilmente avrebbe cambiato una gara poi pareggiata con grande merito dai padroni di casa. Carnesecchi, infatti, è stato il migliore in campo, seguito a ruota di Dybala, sempre più fondamentale in questa Roma a cui è mancato il guizzo di un Lukaku che ha però giocato benissimo di sponda per i compagni. Promettente il debutto di Huijsen, nella Dea ottime giocare di Miranchuk. La direzione di gara di Aureliano (ben 7 ammoniti, 6 della Dea) ha scontentato tutti e fatto arrabbiare Mourinho: lo Special One, espulso nel finale, non sarà in panchina a San Siro contro il Milan

Mourinho sceglie Kristensen come braccetto di destra e accentra Mancini in difesa. A centrocampo Bove-Cristante-Pellegrini, il tandem d'attacco è quello formato da Dybala e Lukaku. Gasperini sceglie Holm come esterno di destra e, a sorpresa, lancia la coppia Miranchuk-De Ketelaere in attacco, con Scamacca che parte dalla panchina. Il primo tempo dell'Olimpico è davvero piacevole, giocato a gran ritmo e con tante occasioni da una parte e dall'altra. Parte meglio l'Atalanta che all'8 sblocca il match: splendido cross mancino di Miranchuk sul secondo palo per Koopmeiners che anticipa Karsdorp e di testa batte Rui Patricio. Il russo è davvero delizioso con il pallone tra i piedi, ma al 21' perde un pallone velenoso, Mancini serve Lukaku, destro respinto con le gambe da Carnesecchi. Poi la Dea per poco non si fa male da sola, quando Ederson rischia l'autogol sul cross di Dybala, ma Carnesecchi è attento e si salva. Sul ribaltamento di fronte, De Ketelaere recupera palla e conclude di destro a botta sicura, grandissima parata di Rui Patricio che evita lo 0-2. Si lotta davvero su ogni pallone e i ritmi sono altissimi per la gioia di tifosi e spettatori. Poco dopo la mezzora la Roma si fa pericolosissima e alla fine trova il meritato pareggio: prima al 33' Carnesecchi mura Bove, poi anticipa Lukaku e smanaccia su Zalewski, il pallone arriva a Karsdorp e Djimsiti salva sulla linea. L'olandese viene poi colpito da Ruggeri sulla coscia. Il Var richiama Aurelio che assegna il rigore e ammonisce il terzino dell'Atalanta. Sul dischetto va Dybala che spiazza Carnesecchi (39'). Nel recupero due occasioni per parte, la prima per Holm murato da Llorente e la seconda per Dybala bloccata da Kolasinac. Un contatto fuori area proprio tra il serbo e la Joya fa infuriare Mourinho che viene ammonito da Aureliano.

Un cambio a testa nell'intervallo: nella Roma fa il suo debutto Huijsen per Llorente, mentre Gasp lancia Scamacca per CDK. La ripresa si apre con un'occasione per Scalvini e poi con il secondo tentativo di autorete questa volta da parte di Holm, ma Carnesecchi è sempre attento. Scamacca al 57' di testa batte Rui Patricio, ma la spinta su Zalewski è evidente e Aureliano fischia fallo. Poi l'ex West Ham fa sponda per Ederson che controlla bene ma calcia alto. La risposta della Roma è nei piedi del solito Dybala, ma l'ex portiere della Cremonese risponde ancora alla grande. Le squadre sono stanche e si allungano, l'Atalanta non riesce più a ripartire ma la Roma con Lukaku per due volte non trova la stoccata vincente. Mou perde le staffe e si fa cacciare per quello che è l'ultimo sussulto di una gara davvero bella e spettacolare.

LE PAGELLE

Dybala 7 - Freddo dal dischetto e sempre nel vivo dell'azione giallorossa. Dai suoi piedi partono le migliori giocate e anche diversi pericoli per Carnesecchi. Ottima l'intesa con Lukaku.

Rui Patricio 7 - Incolpevole sul gol della Dea, si guadagna la pagnotta e un voto alto grazie alla paratissima su De Ketelaere al 22' che evita uno 0-2 che pareva inevitabile.

Karsdorp 6 - Si fa sorprendere e sovrastare da Koopmeiners, poi si procura il rigore che raddrizza la partita. Qualche imprecisione tecnica nella ripresa e un assist di petto per Dybala prima di lasciare il posto a Celik.

Llorente 5 - Spostato a sinistra per esigenze tattiche, lo spagnolo soffre tantissimo il dinamismo e la tecnica di Miranchuk che lo mette seriamente in difficoltà. Mou lo lascia negli spogliatoi per far esordire Huijsen.

Carnesecchi 7,5 - Grande prestazione dell'ex portiere della Cremonese, messo sotto pressione soprattutto da Dybala ma anche dai compagni. Due grandi riflessi su Ederson e Holm

Miranchuk 6,5 - Quando ha il pallone tra i piedi il russo è un piacere per gli occhi. Splendido l'assist per Koopmeiners. Dopo un ottimo primo tempo, cala un po' nella ripresa.

De Ketelaere 6 - Gasp lo preferisce a Scamacca come terminale offensivo e il belga ci mette cuore e grinta nei duelli molto fisici con Mancini. Ha sul piede il pallone del 2-0, ma Rui Patricio gli nega il gol con una super-parata. Non rientra nel secondo tempo per far posto alla fisicità di Scamacca.

Ruggeri 5 - Spinge poco e si macchia del fallo da rigore su Karsdorp. Un intervento imprudente e inutile visto che l'olandese aveva già calciato.

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 1-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Kristensen 6, Mancini 6,5, Llorente 5 (1' st Huijsen 6,5); Karsdorp 6 (20' st Celik 6), Bove 6,5, Cristante 6, Pellegrini 5,5 (28' st Paredes 6), Zalewski 5 (20' st Spinazzola 6); Dybala 7 (39' st El Shaarawy sv), Lukaku 6,5. A disp.: Marin, Svilar, Belotti, Azmoun, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho 6,5

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7,5; Scalvini (6 41' st Hien sv), Djimsiti 6,5, Kolasinac 6 (34' st Palomino 6); Holm 6, De Roon 6,5, Ederson 6 (20' st Pasalic 5,5), Ruggeri 5 (19' st Zappacosta 5,5); Koopmeiners 6,5; Miranchuk 6,5, De Ketelaere 6 (1' st Scamacca 5,5). A disp.: Musso, Rossi, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi. All.: Gasperini 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 8' Koopmeiners (A), 39' rig. Dybala (R)

Ammoniti: Scalvini (A), Ruggeri (A), Ederson (A), Koopmeiners (A), Kristensen (R), Zappacosta (A), Holm (A)

Espulsi:

Note: al 51' ammonito Mourinho (R) per proteste. Al 49' st espulso Mourinho per proteste

LE STATISTICHE

La Roma ha pareggiato la prima gara di Serie A giocata in un anno solare per la prima volta dal 2016, in quel caso 3-3 contro il Chievo.

L’Atalanta non ha perso la prima gara del nuovo anno solare in nessuna delle otto occasioni arrivate con Gian Piero Gasperini in panchina (6V, 2N).

Nessun giocatore ha preso parte a più reti rispetto a Paulo Dybala da inizio ottobre in Serie A, nove: tre reti e sei assist (a quota nove anche Albert Gudmundsson).

Paulo Dybala ha trasformato tutti gli otto rigori calciati con la Roma in Serie A: dall'inizio della scorsa stagione nessun altro giocatore ne conta così tanti tra quelli che hanno mantenuto il 100% di realizzazione dal dischetto.

Teun Koopmeiners è il giocatore che ha segnato più gol tra quelli che sono andati a segno solo in trasferta in questa Serie A (quattro).

Nessun giocatore di Serie A ha servito più assist rispetto ad Aleksey Miranchuk da inizio dicembre considerando tutte le competizioni (quattro, come Christian Pulisic).

Era dal 30 ottobre che l'Atalanta non andava a segno nei primi 10 minuti di gioco in Serie A (in quell'occasione con Scamacca contro l'Empoli).

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N).

Davide Zappacosta ha giocato la sua 100ª gara in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

Dean Huijsen è il secondo giocatore nato dal 2005 in avanti ad aver giocato in Serie A con due maglie differenti (Juventus e Roma), dopo Valentín Carboni (Inter e Monza).