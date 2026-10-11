Serie A, Como-Roma 0-0: un punto per Fabregas e Gasp, espulso Malen

Il Como e la Roma non si fanno male, nel big match della 6a giornata di Serie A, pareggiando 0-0, e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo in questo campionato. Sin dal via i ritmi sono altissimi al Sinigaglia, con due protagonisti attesi che provano a farsi spazio: Malen è subito pericoloso, Nico Paz invece parte dal centrosinistra e fatica a trovare la posizione. La Roma costruisce la prima reale occasione con Pellegrini, che colpisce il palo, ma col passare dei minuti le squadre stagnano a centrocampo e si limitano ai duelli per prendere il controllo della mediana e al fraseggio ravvicinato. La gara si riaccende nei minuti finali del primo tempo, con le grandi chance per Caqueret e Malen, ma è 0-0 al riposo.