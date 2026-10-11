Serie A, Como-Roma 0-0: un punto per Fabregas e Gasp, espulso Malen

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Il Como e la Roma non si fanno male, nel big match della 6a giornata di Serie A, pareggiando 0-0, e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo in questo campionato. Sin dal via i ritmi sono altissimi al Sinigaglia, con due protagonisti attesi che provano a farsi spazio: Malen è subito pericoloso, Nico Paz invece parte dal centrosinistra e fatica a trovare la posizione. La Roma costruisce la prima reale occasione con Pellegrini, che colpisce il palo, ma col passare dei minuti le squadre stagnano a centrocampo e si limitano ai duelli per prendere il controllo della mediana e al fraseggio ravvicinato. La gara si riaccende nei minuti finali del primo tempo, con le grandi chance per Caqueret e Malen, ma è 0-0 al riposo.
Gasperini prova a svoltare con Soulé, ma al 52' la gara dei suoi cambia radicalmente: entrata azzardata di Malen su Kaiki, l'arbitro opta per il rosso tra le proteste giallorosse. Roma in dieci, dunque, e il Como rischia subito di sbloccarla: spreca e calcia alto Perrone. L'arbitro Fabbri si infortuna e lascia spazio a Sozza, e alla ripresa delle ostilità ci sono solo i lariani in campo: Douvikas tocca l'esterno della rete, Nico Paz impegna due volte un attento Gollini. L'assalto del Como prosegue fino al settimo minuto di recupero, ma non è vincente: è 0-0 tra i lariani e la Roma (priva di Svilar), con Fabregas che rimane imbattuto nei match delle 12.30. I giallorossi salgono così a 14 punti, mandando l'Inter a +2: è la prima fuga nerazzurra in questa Serie A. Fabregas e i suoi, invece, arrivano a quota 11 punti dopo una buonissima prova.
IL TABELLINO
COMO-ROMA 0-0
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (43' st Kempf), Jacobo Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone (43' st Milla), Da Cunha (33' st Baturina); Diao (43' st Addai), Caqueret (20' st Jesus Rodriguez), Nico Paz; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Alex Valle, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala. All. Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (16' st Balerdi); Molina (35' st Rensch), de Roon, Koné (44' st Pisilli), Wesley; Dybala (44' st Lulli), Pellegrini (1' st Soulé), Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Castro, Rodrigo Mora, Ghilardi. All. Gasperini.
Arbitro: Fabbri (infortunato al 23' st, subentra Sozza).
Ammoniti: Diao (C), de Roon (R), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).
Note: espulso Malen (R) al 7' st.
LE STATISTICHE
- Questo è il primo 0-0 di questa Serie A (partita numero 54 di questa stagione).
- Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo l'Arsenal (32) - sempre escludendo neopromosse e retrocesse - ne ha incassati meno nel periodo.
- Quarto clean sheets per la Roma in questa Serie A, più di qualsiasi altra formazione; per il Como invece prima gara in questo campionato con la porta inviolata (non accadeva dal 17 maggio contro il Parma).
- Considerando da sempre i tre punti a vittoria, il Como ha eguagliato la sua miglior partenza in un torneo di Serie A (11 punti nelle prime sei gare giocate come nel 1950/51).
- Dal suo ritorno in Serie A il Como ha disputato 10 partite alle 12:00 o alle 12:30, subendo un solo gol in questi incontri e portando a casa ben otto successi e due pareggi.
- Era da marzo 2025 che la Roma non collezionava quattro clean sheets in trasferta consecutivi.
- Era da dicembre 2025 che il Como non chiudeva due partite di fila in Serie A senza segnare.
- Era da aprile 2025 che la Roma non collezionava due pareggi di fila in Serie A.
- Donyell Malen ha ricevuto oggi il suo primo cartellino rosso nei maggiori 10 campionati europei (quella di oggi era la sua partita numero 234 in questi tornei).
- Due delle tre espulsioni ricevute dalla Roma in Serie A da inizio 2026 sono arrivate contro il Como (Wesley a marzo e oggi Malen) - l'altra sempre Wesley ma contro la Lazio a maggio.
- Da inizio 2026, le avversarie del Como hanno ricevuto 7 cartellini rossi in Serie A, un record nella competizione – al secondo posto in questa classifica Roma, Parma e Genoa, tutte a quota 4.
- Era dal 24 agosto 2024 (Monza-Genoa 0-1) che Gollini non chiudeva una partita di Serie A con un clean sheets (778 giorni fa).
- Negli ultimi 11 primi tempi di Serie A, la Roma non ha mai subito gol. L'ultima rete subita nelle prime frazioni dai giallorossi in campionato risale al 18 aprile contro l'Atalanta (Krstovic).
- Lorenzo Pellegrini ha raggiunto oggi le 350 presenze in tutte le competizioni con la Roma. Maxence Caqueret ha toccato invece quota 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei.