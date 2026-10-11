SERIE A Le pagelle di Como-Roma: Chalobah e Diao giocano da leader veri, l'eccesso di Malen costa carissimo

Perrone torna titolare ma non ritrova brillantezza, Yan Couto e Kaiki sono due garanzie. Dybala si mangia un gol ma poi si rende utile, Gollini si affida all'esperienza e non sfigura

di Enzo Palladini