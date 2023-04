"Sei uno zingaro": la Curva Sud insulta Stankovic, Mourinho la zittisce

IL GESTO

È successo dopo l'espulsione di Murillo, quando il tecnico della Sampdoria ha protestato contro l'arbitro

© ansa José Mourinho zittisce la Curva Sud dell'Olimpico. È successo dopo l'espulsione di Murillo al 52' di Roma-Sampdoria, che ha lasciato in dieci la squadra ospite. Veementi le proteste del tecnico blucerchiato Dejan Stankovic contro l'arbitro Irrati. Polemiche che hanno acceso la Curva Sud, e poi tutto l'Olimpico, che ha insultato l'ex Lazio con il coro razzista "Sei uno zingaro". Per cercare di fermare il coro è intervenuto lo Special One, che con un gesto eloquente ha chiesto ai tifosi di smettere. Stankovic ha risposto con un inchino ironico ai romanisti, mentre ha ringraziato il portoghese mettendosi la mano sul petto.

Vedi anche roma Serie A, Roma-Sampdoria 3-0: tris giallorosso per la Champions

A ottobre, prima della sfida a Marassi, Mourinho e Stankovic si erano abbracciati a lungo. Poi il bacio del portoghese sulla testa del serbo, suo centrocampista nell'Inter del Triplete del 2010, allenata dallo Special One. Da allora il loro legame è indissolubile. "Mihajlovic resta come un padre, Mourinho un fratello", ha raccontato più volte Stankovic.