Roma, Zaniolo morde il freno: "Siamo gasati per Mourinho"

La Roma targata Mourinho non ha ancora preso forma, ma nell'ambiente giallorosso c'è grande attesa per il nuovo progetto. Attesa testimoniata anche dall'intervista di Nicolò Zaniolo a Sportweek. "Siamo gasati dall'arrivo di Mou, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo - ha spiegato -. È un grande allenatore, ha vinto tanto". "Per me è un onore essere allenato da lui - ha aggiunto -. Non vedo l’ora".

Getty Images